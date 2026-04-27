鉅亨網新聞中心 2026-04-27 22:25

源傑科技 (688498-CN) 周一 (27) 日交出了一份極為亮眼的 2026 年第一季財報。受惠於 AI 算力基礎設施需求爆發，公司單季業績實現跨越式增長，不僅營收與淨利雙雙創下歷史新高，其股價更在當日收盤達到 1,418 元人民幣，正式超越貴州茅台，成為 A 股市場的新任「股王」。

財報顯示，源傑科技第一季實現營業收入 3.55 億元人民幣，同比增長 320.94%；歸母淨利潤達 1.79 億元，同比增長高達 1,153.07%。值得注意的是，該公司僅用一個季度的時間，就賺到了 2025 年全年淨利 (1.91 億元) 的 94%。

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業績爆發的核心動力源於數據中心領域 CW 光源產品的放量銷售。隨著 AI 算力對光模塊需求的升級，源傑科技憑藉在 800G 及更高倍速光源晶片的技術優勢，成功優化了產品結構。由於數據中心高端產品具備較高的技術壁壘與毛利率，帶動利潤增速遠超營收增速，展現出強大的經營槓桿效應。

在業績衝刺的同時，源傑科技正處於重資產擴張週期。本季投資活動現金淨流出達 3.29 億元，主要用於購建固定資產與產能擴張，固定資產規模已增至 8.20 億元。此外，公司仍維持積極的研發節奏，本季研發投入達 2,065 萬元，同比增長 77.94%。

為了進一步對接國際市場，源傑科技正推進赴港發行 H 股的計畫，擬構建「A+H」雙資本平台，以強化其在 AI 算力產業鏈中的領先地位。