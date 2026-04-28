鉅亨網新聞中心 2026-04-28 16:50

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，根據天風國際證券分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 發布的報告，開發 ChatGPT 的 OpenAI 傳出正計劃進軍智慧型手機市場，這可能對蘋果 (AAPL-US) 構成新挑戰，同時成為高通 (QCOM-US) 一大助力。

根據郭明錤指出，OpenAI 正與高通等公司合作研發智慧手機處理器，預定 2028 年開始量產。

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蘋果周一 (27 日) 終場股價下跌 1.3%。高通股價早盤一度飆漲 10%，但終場漲幅收斂，上漲近 1%。

郭明錤在社群媒體貼文中寫道：「智慧手機硬體的技術已非常成熟，OpenAI 可與供應鏈合作開發裝置。在商業模式方面，OpenAI 可能會將訂閱服務與硬體綁定，並與開發者共同建構全新的 AI 代理生態系統。」

OpenAI 去年以 64 億美元收購蘋果前設計長艾夫 (Jony Ive) 旗下的新創公司，但迄今尚未公布任何硬體產品。

對高通而言，若能獲得另一個能與蘋果在智慧手機領域競爭的主要客戶，將是重大利多。雖然高通目前為 iPhone 生產數據機系統，但蘋果正積極研發自家數據機晶片，未來可能進一步擴大自主化。