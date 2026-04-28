鉅亨網編譯余曉惠
安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 股價先前因半導體開發計畫受到市場熱烈追捧，但投資人如今擔心，這家晶片設計大廠可能無法在競爭對手潛在的重大晶片合資案中佔有一席之地。
安謀周一 (27 日) 收盤重挫 8%，終止連七個交易日漲勢，且創下自 10 月以來最大單日跌幅。安謀也是那斯達克 100 指數周一表現最差的成分股。
Benchmark 分析師 Cody Acree 表示，周一跌勢「絕對」與天風國際證券分析師郭明錤在 X 平台發布的報告有關，該篇報告指出，高通 (QCOM-US) 正與 OpenAI 合作開發智慧手機晶片。
儘管內容尚未獲得證實，但投資人似乎對未知的變數感到不安，無論是該晶片設計是否會採用 Arm 架構，還是 Arm 是否真的完全未參與。
Acree 指出，安謀周一的拋售也與「AI 概念股」的「廣泛修正」不謀而合。博通 (AVGO-US)、邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US)、超微 (AMD-US)、Lumentum Holdings(LITE-US) 以及 Coherent(COHR-US)，周一跌幅均介於 1% 至 5% 之間。與此同時，Credo Technology Group Holding(CRDO-US) 股價下跌逾 7%，MaxLinear(MXL-US) 股價則下跌逾 14%。
安謀股價 3 月上漲 19%，4 月續漲 43%，強勁的漲勢反映市場對於該公司宣布即將開發自家中央處理器 (CPU) 感到興奮。此舉將使安謀業務範圍從晶片設計授權與權利金擴展到其他領域，並促使多家分析師在這幾個月來上修該股的投資建議評等。
Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 日前表示，安謀除了在 CPU 市場的機會之外，也正在推動手機處理器設計以外的業務多元化，這對股價是好兆頭。他也看好安謀將能善用雲端趨勢與汽車市場的商機。
不過一些分析師對安謀仍抱持保留態度。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的 Lee Simpson 本月初調降了該股評級，理由是 DRAM 晶片的嚴重短缺可能會影響安謀的權利金業務。
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