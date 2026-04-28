鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-28 08:40

安謀周一 (27 日) 收盤重挫 8%，終止連七個交易日漲勢，且創下自 10 月以來最大單日跌幅。安謀也是那斯達克 100 指數周一表現最差的成分股。

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Benchmark 分析師 Cody Acree 表示，周一跌勢「絕對」與天風國際證券分析師郭明錤在 X 平台發布的報告有關，該篇報告指出，高通 (QCOM-US) 正與 OpenAI 合作開發智慧手機晶片。

儘管內容尚未獲得證實，但投資人似乎對未知的變數感到不安，無論是該晶片設計是否會採用 Arm 架構，還是 Arm 是否真的完全未參與。

安謀股價 3 月上漲 19%，4 月續漲 43%，強勁的漲勢反映市場對於該公司宣布即將開發自家中央處理器 (CPU) 感到興奮。此舉將使安謀業務範圍從晶片設計授權與權利金擴展到其他領域，並促使多家分析師在這幾個月來上修該股的投資建議評等。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 日前表示，安謀除了在 CPU 市場的機會之外，也正在推動手機處理器設計以外的業務多元化，這對股價是好兆頭。他也看好安謀將能善用雲端趨勢與汽車市場的商機。