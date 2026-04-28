鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 14:40

川普政府於上周五 (24 日) 無預警解雇了美國國家科學委員會 (National Science Board, NSB) 的全體 22 名成員，兩名被解雇的成員周一證實了此事。

川普政府無預警解職全體國家科學委員會成員 學界憂自廢武功(圖:shutterstock)

這些成員上周五收到來自白宮總統人事辦公室的電子郵件，通知其職務「立即終止」，且信中未提供任何具體原因。

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NSB 的地位與功能

美國國家科學委員會成立於 1950 年，是一個獨立的聯邦機構，負責監督國家科學基金會 (NSF) 的運作，並就科學與工程政策向總統與國會提供建議。委員會成員通常由總統任命，任期 6 年，成員涵蓋數學、物理、化學及航空航天工程等領域的頂尖學術與產業界專家。其職責包括批准重大研究資金、指導 NSF 未來方向，以及發布關於美國科學現狀的關鍵報告。

科學家與政界的擔憂

此次大規模裁撤引發了對科學顧問基礎設施「系統性拆解」的擔憂。被解雇的委員會成員、范登堡大學教授 Keivan Stassun 表示，此舉將使得政府更容易執行對基礎研究預算的削減，進而摧毀對下一代科學家培訓的投資。另一名成員南加州大學 Yolanda Gil 則認為，這顯示了行政當局有意對 NSF 進行全面性的劇烈變革。

眾議員 Zoe Lofgren 抨擊此舉為「愚蠢之舉」，擔心川普將以缺乏專業、僅聽命於他的「忠誠者」填補委員會空缺，從而將美國的科學領導地位讓給中國等全球競爭對手。

政策背景與白宮回應

川普政府先前曾提議將 NSF 約 90 億美元的預算削減近 55%。此外，NSF 的總部近期也被遷往較小的建築。白宮在回應中表示，NSB 於 1950 年代獲得的職權可能需要「更新」，並宣稱 NSF 的工作在過渡期間將「不受干擾地持續進行」。