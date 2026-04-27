鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-04-27 15:06

知名分析師郭明錤指出， OpenAI 正計畫進入硬體領域研發自製手機，目前已與聯發科 (2454-TW) 、高通 (QCOM-US) 合作開發手機處理器，並由立訊精密 (002475-CN) 擔任獨家系統協作設計及製造商，預計該款手機將於 2028 年進入量產階段。此舉旨在承載 OpenAI 的 AI Agent（代理）構想，透過垂直整合軟硬體提供更全面的服務。

OpenAI傳2028年量產自研手機 郭明錤點名聯發科、高通與立訊是夥伴。(圖:shutterstock)

郭明錤分析認為，OpenAI 選擇自研手機主要基於三大核心理由。首先，只有在完全掌控操作系統與硬體的前提下，才能提供最具全面性的 AI Agent 服務；其次，手機是獲取使用者當下狀態資訊最直接的裝置，這些資訊對於即時性 AI Agent 的推理服務至關重要；最後，手機在可預見的未來仍是全球規模最大的電子裝置。

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在硬體供應鏈已趨於成熟的背景下，OpenAI 預計將採取訂閱制與硬體捆綁銷售的商業模式，並藉此建立全新的 AI Agent 生態系，吸引開發商參與。

事實上，OpenAI 佈局硬體裝置早有跡象。該公司於一年前以近 65 億美元收購了由 Jony Ive 聯合創立的新創公司 io，並將其定位為專門開發 AI 設備的部門。

執行長奧特曼先前曾向員工展示一款名為「AI 伴侶」的設備，目標在 2026 年底前推出，出貨目標為 1 億台。不過，該款「AI 伴侶」是一款無螢幕、緊湊型且具備環境感知能力的裝置，與本次揭露、預計 2028 年量產的「AI 手機」屬於不同產品線。

針對產業趨勢，華創證券觀察到科技巨頭如 Google 與字節跳動皆已積極推出硬體設備，以作為自家大模型的載體。

隨者大模型在各項基準測試表現超越人類，且具備理解人類指令的「湧現能力」，加上模型輕量化與硬體效能提升降低了端側 AI 的部署門檻，推理成本已大幅下降。