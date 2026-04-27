鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 15:20

知名投行 Wedbush 的資深科技分析師 Dan Ives 對人工智慧 (AI) 市場發表了極為樂觀的觀點。他指出，目前的 AI 貿易正處於一場九局比賽中的「第三局」，這意味著這場由 AI 引發的科技革命才剛剛開始，而非接近尾聲。

儘管市場近期出現波動且地緣政治局勢緊張，Ives 仍預測科技股在今年內還有 15% 的上漲空間。

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Ives 的核心論點在於 AI 需求的廣泛影響力。他指出，AI 貿易正從單純的晶片需求擴散到整個技術堆疊的二、三階效應，涵蓋了硬體、半導體、軟體與基礎設施。根據他的觀察，在輝達 (NVDA-US) 晶片上每投入 1 美元，就會在整個科技生態系中產生 8 到 10 美元的乘數效應。

這種需求目前極度失衡。Ives 在亞洲進行供應鏈檢查後發現，Nvidia 晶片的訂單需求與供應比例高達 12 比 1，這顯示 AI 基礎建設的建設熱潮尚未降溫。

Intel 的「洛基式」回歸

Ives 特別將晶片巨頭 Intel (INTC-US) 的復甦比作電影主角洛基的翻身。Intel 第一季的財報表現大幅超越華爾街預期，營收達 136 億美元，每股盈餘 (EPS) 為 0.29 美元，遠高於分析師預測的 0.01 美元。

分析師認為，Intel 作為「CPU 復興」的代表，正受益於 AI 推理對 CPU 需求的增加。Evercore ISI 甚至將 Intel 的評等調升至「跑贏大盤」，並將其目標價從 45 美元大幅上調至 111 美元。

非「七巨頭」的首選：Palantir 與新興勢力

在科技巨頭之外，Ives 強烈看好 Palantir (PLTR-US)，將其列為非「七巨頭」中的首選標的。他大膽預測，Palantir 的市值有望在未來 2 到 3 年內達到 1 兆美元，稱其處於 AI 應用的中心地帶。

此外，報告也提到其他受益於 AI 浪潮的公司：

POET Technologies：因與 Marvell 的合作及其技術可能進入 Amazon 的供應鏈，股價近期大幅飆升。

Google Cloud：執行長 Thomas Kurian 強調其「全棧」AI 優勢，並推出了第八代 TPU 晶片以應對激烈的基礎設施競爭。

Tesla(TSLA-US)：雖然股價近期表現低迷，但公司正透過 Cybercab 生產及高達 250 億美元的資本支出計畫，持續押注 AI 硬體與自動駕駛。

結論：跟隨資本支出

Ives 對投資者的建議非常明確：「跟隨資本支出，那才是投資者聚集的地方。」