鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
知名投行 Wedbush 的資深科技分析師 Dan Ives 對人工智慧 (AI) 市場發表了極為樂觀的觀點。他指出，目前的 AI 貿易正處於一場九局比賽中的「第三局」，這意味著這場由 AI 引發的科技革命才剛剛開始，而非接近尾聲。
儘管市場近期出現波動且地緣政治局勢緊張，Ives 仍預測科技股在今年內還有 15% 的上漲空間。
Ives 的核心論點在於 AI 需求的廣泛影響力。他指出，AI 貿易正從單純的晶片需求擴散到整個技術堆疊的二、三階效應，涵蓋了硬體、半導體、軟體與基礎設施。根據他的觀察，在輝達 (NVDA-US) 晶片上每投入 1 美元，就會在整個科技生態系中產生 8 到 10 美元的乘數效應。
這種需求目前極度失衡。Ives 在亞洲進行供應鏈檢查後發現，Nvidia 晶片的訂單需求與供應比例高達 12 比 1，這顯示 AI 基礎建設的建設熱潮尚未降溫。
Ives 特別將晶片巨頭 Intel (INTC-US) 的復甦比作電影主角洛基的翻身。Intel 第一季的財報表現大幅超越華爾街預期，營收達 136 億美元，每股盈餘 (EPS) 為 0.29 美元，遠高於分析師預測的 0.01 美元。
分析師認為，Intel 作為「CPU 復興」的代表，正受益於 AI 推理對 CPU 需求的增加。Evercore ISI 甚至將 Intel 的評等調升至「跑贏大盤」，並將其目標價從 45 美元大幅上調至 111 美元。
在科技巨頭之外，Ives 強烈看好 Palantir (PLTR-US)，將其列為非「七巨頭」中的首選標的。他大膽預測，Palantir 的市值有望在未來 2 到 3 年內達到 1 兆美元，稱其處於 AI 應用的中心地帶。
此外，報告也提到其他受益於 AI 浪潮的公司：
Ives 對投資者的建議非常明確：「跟隨資本支出，那才是投資者聚集的地方。」
他認為，隨著 Amazon(AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 和 Microsoft (MSFT-US) 等雲端超大規模業者 (Hyperscalers) 持續增加 AI 基礎設施投入，AI 的貨幣化進程已經開始顯現。
下一篇