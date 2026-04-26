鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 06:00

地緣風險與科技超級週期的碰撞，正重塑當前市場的交易邏輯。高盛避險基金業務主管 Tony Pasquariello 在最新市場評估中指出，儘管標普 500 指數上周再度刷新歷史高點，但交易環境仍充滿挑戰。

Pasquariello 示警，過去一個月市場多頭部位大幅累積，但來自系統性基金和主動管理基金的買入強度均在明顯減弱，此前對看漲期權的狂熱需求也有所退潮。

‌



從結構來看，Pasquariello 引用高盛策略師 Ben Snider 的框架確認標普上漲至 7600 點的潛在路徑，並特別提到隨著月底臨近，資產組合再平衡將帶來大量期貨賣壓，市場的接力棒正交到散戶和企業手中，能否承接這一壓力將是關鍵變數。

他並指出，目前尚不清楚非對稱機會究竟在哪一側，因此維持「現貨上漲、波動率上漲」的整體策略，但強調這一組合的後半段需要主動、頻繁的交易操作來實現。

與此同時，通膨潛在風險正重新浮現。Pasquariello 引述大宗商品市場的一句行話：「當你開始短缺某樣東西，通膨就來了。」

他指出，AI 資本開支周期已讓上游投入品供給趨於緊張，而當前地緣局勢的演變，恐進一步導致多類精煉產品和工業大宗商品出現短缺。雖然不太可能重演 2022 年通膨衝擊，但潛在風險不容忽視。

在策略層面，Pasquariello 建議投資人在持有股票多頭的同時，配置 10 年期通膨保值債券多頭，以及延遲交割布蘭特原油的上行部位，以對沖潛在風險。

日經 225 指數在上月重挫後已完全收復失土並創歷史新高，南韓股市則從 3 月的跌幅中全面反彈，同樣刷新歷史紀錄，Pasquariello 特別指出，日經相對於東證指數的比值也同步創出新高，這背後正是科技股，尤其是半導體族群所貢獻的力量。

Pasquariello 建議投資人透過持有看漲選擇權的方式來保持在日本市場的部位。

至於韓股，高盛亞太策略師 Tim Moe 目前預期 KOSPI 今年 EPS 成長率高達 220%，對應目標價上調至 8000 點，較目前水位潛在漲幅約為 24%。

在市場資金流向層面，Pasquariello 觀察到資本正加速到電力基礎設施和 AI 資料中心相關標的集中。

他引用高盛的「Power Up America」主題籃子，指出對電力需求的追捧已從「長期需求敘事」演變為「戰略必要性」，過去兩個月資金流入勢頭有增無減。

同時，高盛的 AI 資料中心相關股票籃子，近期走勢正是「資本支出超級週期」在市場層面的直覺體現，動量因子同樣在此背景下表現突出。

Pasquariello 指出，儘管過去數月間有過幾次令人不安的波動，堅持做多動量因子「無疑是正確的判斷」，高盛旗艦的高動量對低動量配對組合走勢「令人嘆為觀止」。

就科技領域而言，高盛科技傳媒電信 (TMT) 動量股組合的近期月度報酬同樣亮眼。