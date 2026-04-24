鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 07:30

人工智慧浪潮正加速改變全球就業結構。多家科技巨頭近期同步宣布裁員或縮減招聘計畫，累計規模超過 2 萬人，引發市場對「AI 驅動勞動危機已經到來」的憂慮。業界普遍認為，這波變化不再只是景氣循環調整，而是長期結構性轉變。

Meta (META-US) 與微軟 (MSFT-US) 最新公布的人力調整最受關注。Meta 在內部備忘錄中表示，將裁減約 10% 員工，相當於約 8,000 個職位，並取消 6,000 個原計畫招聘職缺，裁員將自 5 月 20 日啟動，目的是提升效率並支應公司在 AI 領域的龐大投資。幾乎同時，微軟證實將首次推動自願離職方案，約 7% 的美國員工符合資格，以其在美約 12.5 萬名員工計算，潛在裁減人數可達 8,750 人。

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在此之前，亞馬遜 (AMZN-US) 已宣布史上最大規模裁員，自 2025 年 10 月以來至少裁減 3 萬人，約占企業與科技部門員工的 10%。Alphabet (GOOGL-US) 亦自 2023 年起持續進行小規模但常態化的人力精簡。

裁員潮並未局限於科技業本身。Nike (NKE-US) 也宣布新一輪裁員，約影響 1,400 名員工，主要集中於科技部門。Snap (SNAP-US) 此前亦表示將裁減約 16% 員工、約 1,000 人，並關閉至少 300 個職缺。Salesforce (CRM-US) 去年 9 月裁撤 4,000 個客服職位，高層直言 AI 讓人力需求下降。甲骨文 (ORCL-US) 今年 3 月亦啟動數千人裁員計畫，以支應 AI 相關支出。

數據顯示，裁員規模正快速累積。根據追蹤網站統計，2026 年至今已有超過 9.2 萬名科技從業人員失業，自 2020 年以來總數接近 90 萬人。與此同時，科技巨頭仍在大幅加碼 AI 投資，預計 Alphabet、微軟、Meta 與亞馬遜今年合計將投入近 7,000 億美元建設 AI 基礎設施，形成「一邊裁員、一邊擴張」的鮮明對比。

專家指出，這波變化與 AI 技術快速滲透密切相關。自 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，企業對 AI 應用的信心大幅提升，而 Anthropic 推出的 Claude 工具更被認為已可取代部分部門功能，加劇企業對人力重組的決心。領導力顧問 Anthony Tuggle 表示，這代表「根本性的結構轉變，而非短期市場修正」。

不過，也有觀點認為 AI 將帶來新的就業機會。研究顯示，AI 職位需求持續強勁，但入門級與通用 IT 職缺招聘明顯放緩，導致職缺結構出現斷層。2026 年一項調查指出，整體科技薪資較 2025 年大致持平，僅 AI 工程師等 تخصص職位出現上升。

在企業策略層面，AI 也正在改變組織形態。創投機構指出，新創公司可用更少人力實現更高營收，例如僅約 50 人團隊即可創造 5,000 萬美元營收，遠低於過去需 250 人的規模。「小團隊、高產出」模式正在成為新常態。

此外，就業市場信心亦顯著轉弱。求職平台調查顯示，科技業員工信心年減 6.8 個百分點至 47.2%，為各行業跌幅最大。經濟學家指出，員工因擔憂市場不穩而減少離職，企業則因自然流動下降而加大裁員或提高績效門檻，以降低人力成本。