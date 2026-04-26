鉅亨網新聞中心 2026-04-27 05:30

《衛報》報導指出，人類正再次陷入一場波瀾壯闊的太空競賽。然而，與上世紀美蘇冷戰時期的短距離衝刺不同，21 世紀的登月競爭更像是一場漫長的馬拉松。報導直言，這一次美國的對手是中國，且種種跡象顯示，中國在這場耐力賽中很可能最終獲勝。

《衛報》：美中登月競賽開跑 中國勝算可能更大。(圖:shutterstock)

《衛報》指出，今時不同往日，美國國家航空暨太空總署（NASA）正處於一個充滿變數的環境中。首先是預算的嚴格限制，其次是美國政壇每四年一度的政府換屆風險。這種政治體制使得 NASA 難以堅持動輒十年以上的長週期計劃，政策的連續性往往隨著白宮易主而面臨中斷或重啟。

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為了應對這些挑戰並加速進度，NASA 被迫改變策略，將關鍵的任務組件外包給 SpaceX 與藍色起源（Blue Origin）等私人企業。雖然馬斯克與貝佐斯的參與為航太領域注入了創新活力，但也讓美國的登月計畫高度依賴商業公司的研發進度。

目前，這兩家公司的登陸器研發工作尚未完成，其對接能力的測試細節也鮮少公佈，這讓外界對 NASA 能否如期在 2028 年實現登月的目標存有質疑。

相比之下，中國的載人航太計劃展現了驚人的穩定性。火箭專家斯科特 · 曼利（Scott Manley）指出，中國非常擅長按時完成既定目標。自 1990 年代啟動以來，中國航太始終遵循著一套清晰、邏輯嚴密且穩健的「步步為營」計畫。與美國不斷波動的時間表不同，中國在遵守自身研發節奏方面有著令人印象深刻的紀錄。

競爭本質的轉變

專家們認為，21 世紀太空競爭的勝負判定準則已經發生了質變。曼利強調：「下一個登月的是誰不重要，重要的是誰接下來可以登月十次。」

這意味著，單次的象徵性勝利已不再是核心目標，建立可持續的月球存在感、掌控太空資源與規則制定權，才是這場競賽的「制高點」。

美中兩國目前都將目光鎖定在月球南極。那裡蘊藏著珍貴的水冰、氫和氦資源，是建立長期基地、進而發射深空探測任務的關鍵據點。雙方都計畫在該區域建造核反應堆以解決電力供應問題。誰能率先在月球南極站穩腳跟，誰就能在未來制定月球開發規則時擁有更大的話語權。

這種「太空制高點」的爭奪讓美國航空界焦慮不已。NASA 局長賈里德 · 艾薩克曼曾警告，全球大國的勝負之差可能僅在月以內，而非以年計算。

前美國外交官詹姆斯 · 劉易斯更早在十年前便警示，美國不應重演「龜兔賽跑」的悲劇，即在取得初步勝利後失去興趣，最終被緩慢但堅定前進的對手超越。

中國的戰略定力與國際合作

雖然美國政府將中國視為頭號對手並炒作「太空威脅」，但中國方面的科研人員卻表現得相對坦然。重慶大學教授謝更新表示，中國並未設定「全面超越美國」這種不切實際且不必要的目標，而是專注於實現自身的國內戰略與科研計畫。

這種務實的態度反而吸引了國際社會的關注。儘管美國禁止與中國進行太空合作，但歐洲太空總署（ESA）及法國、義大利、瑞典等國政府並未受限。

以嫦娥六號任務為例，多個歐洲國家都向其發送了有效載荷。法國研究員梅斯蘭坦言，歐洲目前缺乏獨立登月的工具，而中國已證明自己是一個極其可靠、一旦決定就一定能做到的合作夥伴。

時間表上的博弈

根據 NASA 目前的官方計畫是 2028 年著陸，但外界普遍預測可能延遲；而中國官方設定的目標是 2030 年前，但鑑於其一貫的高效執行力，極有可能提前達成。