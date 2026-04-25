鉅亨網新聞中心 2026-04-25 09:30

美國媒體披露，隨著今年 2 月底對伊朗發動軍事行動並持續至停火，美方在短短數週內的軍事支出規模已達驚人水準。

綜合《紐約時報》等多家外媒與智庫估算，美國此輪軍事行動總成本約落在 280 億至 350 億美元之間，平均每日接近 10 億美元，成為近年最昂貴的短期軍事衝突之一。

‌



根據美國國防部與國會官員披露的數據，戰事初期消耗尤為驚人。僅開戰前兩天，美軍即動用約 56 億美元的各類彈藥，顯示高強度現代戰爭對精準武器的高度依賴。

在具體軍備使用方面，美軍於本輪衝突中大量消耗高價飛彈。包括超過 1200 枚「愛國者」(Patriot) 防空攔截飛彈，每枚成本逾 400 萬美元；逾 1000 枚「戰斧」(Tomahawk) 巡弋飛彈，每枚約 360 萬美元；以及約 1100 枚增程型聯合防區外發射空地飛彈 (JASSM-ER)，單價約 110 萬美元。

此外，報導指出，美軍還動用了約 1100 枚長程匿蹤巡弋飛彈，幾乎消耗接近庫存總量，顯示高端打擊能力在短期內被快速消耗。

這種消耗速度遠超補充能力。以「愛國者」飛彈為例，美國 2025 年全年產量約 600 枚，但在此次衝突中使用量已超過 1200 枚，等於一次戰事就用掉兩年以上產能。同樣，「戰斧」飛彈的消耗量約為其年度採購量的 10 倍。

美國國會參議院軍事委員會民主黨領袖 Jack Reed 指出，以目前產線速度，恢復這些被消耗的精準武器庫存可能需要數年時間。相關智庫分析亦顯示，部分關鍵飛彈補充周期可能長達 4 至 6 年，對未來戰備構成壓力。

軍備快速消耗的影響已延伸至全球戰略部署。報導指出，美軍不得不從亞洲與歐洲調撥庫存支援中東戰場，導致其他戰區防禦能力出現空隙，尤其是在面對中國與俄羅斯等潛在對手時，引發美國戰略界憂慮。

儘管如此，白宮仍試圖淡化外界對武器短缺的擔憂。白宮新聞秘書卡羅琳 · 萊維特強調，美國「擁有足夠的武器」維持當前與未來軍事行動。不過，五角大廈已著手推動擴大軍備生產，並在最新預算提案中編列數千億美元，用於補充因伊朗與其他戰事消耗的彈藥庫存。