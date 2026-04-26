鉅亨網編譯陳韋廷
超級大買家突然出手，黃金市場信念動搖。過去十多年持續「掃貨」的亞塞拜然國家石油基金，在今年第一季突然逆轉策略，賣出 22.1 噸黃金，以目前價格計算規模超過 30 億美元，這是該基金自 2012 年啟動系統性增持以來首次減持，引發市場震動。
亞塞拜然國家石油基金的黃金佔比從 2025 年底的 38.2% 降至 35.6%，持股回落至 178.1 噸。雖然這看似是一次因觸及 35% 配置中樞上限而被迫進行的技術性減倉，但最篤定的「耐心資本」開始拋售，無疑向市場傳遞複雜信號。
更令市場不安的是，這並非個案。幾乎在同一時間，其他重量級玩家也在賣出黃金；土耳其央行短短兩周減持近 120 噸，俄羅斯央行今年第一季拋售 21.8 噸，波蘭央行則打算出售部分黃金儲備來籌措約 130 億美元的國防資金。
當多個長期持有者同時轉向，即便背後邏輯各異，也在市場層面形成了一種恐慌訊號。
這一切都發生在一個本該對黃金極為友善的宏觀環境中，顯得特別詭異。今年春季，地緣衝突升溫，能源通道受擾，全球市場波動加劇，以傳統框架這正是避險資產的高光時刻。
但現實卻相反，黃金不僅沒有走強，反而從年初高點持續回撤，自 1 月高點以來跌超 10%，此前持續六週的調整累計跌幅接近 8%。在戰火蔓延時，黃金卻沒有發揮「避險」功能，這才是市場真正的不安來源。
深入分析可知，黃金的定價邏輯正在偏移。首先，利率環境的變動是核心因素。黃金本質上是對沖實際利率的資產，當利率維持高位，持有黃金的機會成本隨之增加。當前美國通膨表現出超預期的韌性，令市場原本期待的降息週期一再延後，實質利率持續處於高位區間，直接削弱黃金上漲的基礎邏輯。
其次，供給端的擾動加劇了壓力。這輪調整並非單純的需求走弱，更關鍵的是以主權基金和央行為代表的長期配置資金開始階段性減倉，導致市場短期供給被動放大，「最不可能賣的人」出現拋售，引發預期頻繁洗牌。
此外，市場敘事也出現了鬆動。過去幾年黃金上漲背後是「去美元化、貨幣貶值、主權信用弱化」的清晰邏輯，黃金被視為對抗信用體系風險的「終極資產」。但當衝突升級卻沒有帶來金價上漲時，市場開始重新審視這套邏輯，分歧迅速放大。
法人機構觀點明顯轉向謹慎，摩根士丹利已下調金價預期，將今年下半年的目標價從 5700 美元降至 5200 美元，認為本輪調整是供給衝擊疊加高利率環境的結果，並非短期擾動。
不過，市場上仍有更激進的長期多頭。富國銀行給了 8000 美元的目標價，邏輯在於全球正進入新一輪貨幣貶值週期，高債務與高赤字將侵蝕法幣信用，黃金將重新成為價值儲存的核心載體。
蓮華資產管理公司投資長洪灝認為，黃金正在部分取代美債，成為央行配置中的關鍵資產，而達利歐則建議個人資產中配置 5% 到 15% 的黃金，並認為在全球主權信用弱化階段，黃金幾乎是唯一沒有信用風險的資產，在與比特幣的競爭中仍是更確定的選擇。
同一個資產卻出現兩套完全不同的敘事體系；一邊是短期邏輯的鬆動：利率壓制、供給釋放、價格回調；另一邊是長期邏輯的強化：貨幣貶值、信用下行、體系重構，這正是黃金最複雜的地方，今年市場出現新的裂變，不再是共識市場，而是進入了多空激戰的交易敘事。
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