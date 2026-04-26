鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 07:30

超級大買家突然出手，黃金市場信念動搖。過去十多年持續「掃貨」的亞塞拜然國家石油基金，在今年第一季突然逆轉策略，賣出 22.1 噸黃金，以目前價格計算規模超過 30 億美元，這是該基金自 2012 年啟動系統性增持以來首次減持，引發市場震動。

亞塞拜然國家石油基金的黃金佔比從 2025 年底的 38.2% 降至 35.6%，持股回落至 178.1 噸。雖然這看似是一次因觸及 35% 配置中樞上限而被迫進行的技術性減倉，但最篤定的「耐心資本」開始拋售，無疑向市場傳遞複雜信號。

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更令市場不安的是，這並非個案。幾乎在同一時間，其他重量級玩家也在賣出黃金；土耳其央行短短兩周減持近 120 噸，俄羅斯央行今年第一季拋售 21.8 噸，波蘭央行則打算出售部分黃金儲備來籌措約 130 億美元的國防資金。

當多個長期持有者同時轉向，即便背後邏輯各異，也在市場層面形成了一種恐慌訊號。

這一切都發生在一個本該對黃金極為友善的宏觀環境中，顯得特別詭異。今年春季，地緣衝突升溫，能源通道受擾，全球市場波動加劇，以傳統框架這正是避險資產的高光時刻。

但現實卻相反，黃金不僅沒有走強，反而從年初高點持續回撤，自 1 月高點以來跌超 10%，此前持續六週的調整累計跌幅接近 8%。在戰火蔓延時，黃金卻沒有發揮「避險」功能，這才是市場真正的不安來源。

其次，供給端的擾動加劇了壓力。這輪調整並非單純的需求走弱，更關鍵的是以主權基金和央行為代表的長期配置資金開始階段性減倉，導致市場短期供給被動放大，「最不可能賣的人」出現拋售，引發預期頻繁洗牌。

法人機構觀點明顯轉向謹慎，摩根士丹利已下調金價預期，將今年下半年的目標價從 5700 美元降至 5200 美元，認為本輪調整是供給衝擊疊加高利率環境的結果，並非短期擾動。

不過，市場上仍有更激進的長期多頭。富國銀行給了 8000 美元的目標價，邏輯在於全球正進入新一輪貨幣貶值週期，高債務與高赤字將侵蝕法幣信用，黃金將重新成為價值儲存的核心載體。