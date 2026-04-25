鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 09:40

報導指出，嬌生早在今年 1 月已與川普政府達成自願協議，同意降低部分藥品價格，擴大低收入族群透過醫療補助體系取得藥物的可及性，並配合在 TrumpRx 平台上進行產品推廣。作為交換條件，該公司將獲得部分關稅豁免待遇，以減輕其供應鏈與成本壓力。

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目前外界尚不清楚具體上架的 4 款藥物名稱，相關細節仍未由公司正式確認。路透社報導指出，嬌生對此尚未回應媒體詢問。

TrumpRx 平台被視為川普政府壓低藥價的重要工具之一，透過集中展示與比價機制，讓消費者能更直接接觸藥品資訊，同時對藥廠施加價格競爭壓力。市場分析認為，該模式若全面推廣，可能改變美國長期由保險體系與藥廠主導的定價結構。

近年美國藥價問題持續引發政治關注。根據多項研究，美國處方藥價格普遍高於其他已開發國家，成為醫療支出居高不下的重要因素。川普政府此次透過平台化銷售與價格協議雙軌並行，試圖在不直接干預市場的情況下降低成本。

不過，業界對此舉看法分歧。有分析認為，藥廠以降價換取關稅豁免，可能形成新的政策依賴模式；也有觀點指出，若更多大型製藥企業跟進，將有助於擴大低價藥物供給，提升整體市場透明度。

此外，該政策也可能對競爭格局產生影響。若 TrumpRx 成為主要銷售與資訊平台，未參與的藥廠恐面臨市場能見度下降的壓力，進一步被迫加入價格競爭。