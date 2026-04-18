AI太燒錢 Meta傳下月全球裁員10% 約8000人 與Snap同步
鉅亨網新聞中心
綜合外電消息，美國科技巨頭 Meta(META-US) 正準備啟動新一輪大規模裁員，預計於 5 月 20 日開始實施，影響全球約 10% 員工，規模接近 8,000 人。多名知情人士透露，相關細節尚未完全定案，但公司已規劃在 2026 年下半年視人工智慧發展進度，進一步推動額外裁員，顯示組織重整仍在持續。
此次裁員發生之際，Meta 正大舉投入人工智慧領域以追趕競爭對手。公司預估本財年資本支出將年增 60% 至 88%，總額達 1,150 億至 1,350 億美元，主要用於擴建 AI 所需的算力基礎設施，包括資料中心與高效能運算設備。市場分析認為，這類高強度資本投入正迫使企業同步壓縮人力成本，以維持財務彈性。
對 Meta 員工而言，這將是繼 2022 與 2023 年後最大規模的裁員行動。執行長 Mark Zuckerberg 曾在 2022 年裁員 1.1 萬人時形容為「18 年經營生涯中最艱難的決定之一」，但此後公司持續進行人力縮減。2023 年被祖克柏稱為「效率之年」，當年 Meta 再裁撤約 1 萬人並凍結招聘；2025 年初，公司亦裁減約 5% 員工。期間包括虛擬實境部門 Reality Labs 與人工智慧相關團隊均經歷顯著人力調整。
整體產業趨勢顯示，人工智慧正逐漸取代「提升效率」成為科技業裁員的核心動因。多家大型企業同步進行人力重整，例如 Amazon(AMZN-US) 近幾個月裁減約 3 萬名員工，約占其白領人力 10%；金融科技公司 Block(SQ-US) 亦在 2 月裁掉接近一半員工。
根據裁員追蹤網站 layoffs.fyi 數據顯示，2026 年至今全球科技業裁員人數已達約 7.3 萬人，且多數集中於美國；對比 2025 年全年約 12.4 萬人，顯示裁員潮仍在延續。
社群媒體競爭對手 Snap(SNAP-US) 本週稍早亦宣布裁員約 1,000 人，占總員工約 16%，為自 2022 年以來第三次大規模裁員。其執行長 Evan Spiegel 向員工表示，公司將透過導入人工智慧工具來減少重複性工作並提升效率，與 Meta 策略方向一致。
分析指出，隨著 AI 技術快速成熟，企業在加碼資本支出的同時，對人力結構的需求正發生根本轉變。從 Meta 到其他科技巨頭，裁員已不再僅是景氣循環下的短期調整，而是產業進入 AI 轉型期的結構性變化。未來科技公司的人才需求，將更集中於 AI 研發與基礎設施領域，而非傳統營運與支援職能。
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