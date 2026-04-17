華爾街日報：大規模裁員時代已經來臨了？
鉅亨網新聞中心
據《華爾街日報》報導，隨著矽谷及全球科技巨頭接連祭出大刀闊斧的裁員計畫，企業界正迎來一個「大規模裁員」的新時代。
過去幾個月，Snap(SNAP-US) 宣布裁員 16%，Block (XYZ-US) 裁撤高達 40% 的員工，甲骨文 (ORCL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 也分別精簡了數萬個職位。 這種轉變反映出企業衡量人才價值與營運效率的邏輯已發生根本性轉變。
在不久前，大規模裁員常被視為公司陷入困境或管理不善的徵兆；然而在當前環境下，這類舉措卻往往能換來股價的大漲與投資者的讚揚。
例如，Snap 在宣布裁員 1,000 人後，股價隨即飆升 8%；而 Block 在裁撤近一半員工後，股價不僅收復失地甚至持續上漲。 Block 的財務長 Amrita Ahuja 指出，來自各界的領導者正紛紛詢問如何複製這種大幅裁員的做法，並認為這已成為一種「大勢所趨」。
這種裁員意願源於企業對「龐大團隊」看法的轉變。過去十年，企業爭相加薪搶奪知識型員工，但現在領導者普遍認為，過多的員工反而是推動進步的「拖累」。風險投資家 Mo Koyfman 認為，大多數公司即便裁掉 30% 到 50% 的員工，對業績也不會有實質性差異。
這股寒風讓受過高等教育的年輕白領倍感焦慮。數據顯示，34 歲以下大學畢業生的失業率已與兩年制副學士學位者持平，甚至有所超越。 經濟學家指出，「學士學位帶來的工作保障溢價」在目前已基本消失。
關於人工智慧 (AI) 是否導致裁員，業界存在不同解讀。部分高管認為，目前裁員的主因是構建 AI 技術所需的成本激增，以及修正疫情期間過度招募的後遺症，AI 更多是為「合理精簡」提供了掩護。
然而，也有專家對未來持悲觀預期。創業者 Michael Maximilien 預測，到 2026 年底，隨著編程工具 (如 Claude Code) 的飛速發展，許多科技公司可能會再裁員 20% 至 50%。
他質疑，既然模型效能已超越大多數工程師，「為什麼不直接多買些許可證，反而要去招人呢？」
數據也顯示，目前，除了醫療健康等少數領域外，美國經濟其他領域的招聘活動已基本停滯。
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