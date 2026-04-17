鉅亨網新聞中心 2026-04-17 16:20

據《華爾街日報》報導，隨著矽谷及全球科技巨頭接連祭出大刀闊斧的裁員計畫，企業界正迎來一個「大規模裁員」的新時代。

華爾街日報：大規模裁員時代已經來臨了？(圖:shutterstock)

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在不久前，大規模裁員常被視為公司陷入困境或管理不善的徵兆；然而在當前環境下，這類舉措卻往往能換來股價的大漲與投資者的讚揚。

例如，Snap 在宣布裁員 1,000 人後，股價隨即飆升 8%；而 Block 在裁撤近一半員工後，股價不僅收復失地甚至持續上漲。 Block 的財務長 Amrita Ahuja 指出，來自各界的領導者正紛紛詢問如何複製這種大幅裁員的做法，並認為這已成為一種「大勢所趨」。

這種裁員意願源於企業對「龐大團隊」看法的轉變。過去十年，企業爭相加薪搶奪知識型員工，但現在領導者普遍認為，過多的員工反而是推動進步的「拖累」。風險投資家 Mo Koyfman 認為，大多數公司即便裁掉 30% 到 50% 的員工，對業績也不會有實質性差異。

這股寒風讓受過高等教育的年輕白領倍感焦慮。數據顯示，34 歲以下大學畢業生的失業率已與兩年制副學士學位者持平，甚至有所超越。 經濟學家指出，「學士學位帶來的工作保障溢價」在目前已基本消失。

關於人工智慧 (AI) 是否導致裁員，業界存在不同解讀。部分高管認為，目前裁員的主因是構建 AI 技術所需的成本激增，以及修正疫情期間過度招募的後遺症，AI 更多是為「合理精簡」提供了掩護。

然而，也有專家對未來持悲觀預期。創業者 Michael Maximilien 預測，到 2026 年底，隨著編程工具 (如 Claude Code) 的飛速發展，許多科技公司可能會再裁員 20% 至 50%。

他質疑，既然模型效能已超越大多數工程師，「為什麼不直接多買些許可證，反而要去招人呢？」