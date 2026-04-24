〈台經院景氣預測〉AI發展帶動外需顯著增強 上修台灣GDP至7.56%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 12:24

台灣經濟研究院今 (24) 日上修今年台灣經濟成長率 (GDP) 至 7.56%，較今年 1 月預測大幅上修 3.51 個百分點，主要是因投資和貿易表現優於預期，整體外需動能顯著增強。

台經院今日上修今年台灣GDP至7.56%。(圖：台經院提供)

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，因美伊雙方已停火，現在只是隔空喊話，經歷日前的油價大幅波動後，只要下半年不要再有新的不確定因素產生，下半年經濟前景可望邁向新的坦途。

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對於大幅上修今年台灣 GDP，台經院說明，儘管美伊戰事使國際機構紛紛下修今年全球經濟成長表現，但台灣受惠於 AI 需求持續強勁，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升。

同時，AI 相關應用、原物料價格上漲和提前拉貨效應，也推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。

台經院進一步指出，在去年的高基期下，第一季進出口與外銷訂單仍呈現雙位數成長，且動能優於 2025 年各季，隨著各國加速布局 AI 基礎建設及雲端業者擴大資本支出，AI 應用持續拓展，將支撐我國半導體與資通訊供應鏈需求增溫。

不過，台經院也提醒，非 AI 產業在能源成本上升與終端需求偏弱下，下游採購轉趨審慎，出貨動能面臨放緩壓力，產業景氣分化情形恐將延續。

台經院預估，今年台灣出口和進口金額成長率則為 27.11%、21.22%，分別上修 13.27、10.58 個百分點，全年輸出和輸入成長率分別為 15.74%、13.33%，分別上修 8.52、6.51 個百分點。

內需方面，企業調薪、最低工資調升、所得稅制優化和貨物稅減免等政策措施，均有助於挹注民眾購買力，再加上近期台股表現相對亮眼，財富效果進一步提升消費意願，不過，車市觀望氣氛尚未消散，且通膨壓力較先前升溫，預測今年民間消費成長率為 2.60%，僅上修 0.1 個百分點。

而固定資本形成上，近期主要電子廠商紛紛調升資本支出規模，聚焦先進製程、先進封裝、高階測試，以及 AI 伺服器與光通訊等領域，並同步布局國內外產能，台經院預估今年整體固定資本形成成長率為 4.13%，上修 1.08 個百分點，其中，民間投資成長率為 4.42%，上修 1.54 個百分點。