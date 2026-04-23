鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-23 16:30

台股今 (23) 日上演驚心動魄的「大怒神」，大盤一度衝上 38921 點歷史新高，隨後受獲利了結賣壓影響由紅翻黑，高低震盪高達 1757 點。然而，市場亂流反而吸引投資人進場撿便宜，主動式 ETF 表現尤為吸睛，主動統一台股增長 (00981A-TW) 單日爆出 119 萬張天量，創下掛牌以來新紀錄，強勢登頂台股成交量冠軍。

儘管受大盤拖累，00981A 今日市價回檔修正，盤中最低觸及 26.02 元，跌幅一度達 3.45%，但在買盤強勢進場支撐下，終場收在 26.62 元，跌幅收斂至 1.22%。00981A 全天成交量高達 119.5 萬張，換算吸金規模約 316 億元；零股市場同樣沸騰，爆出 1027 萬股的成交紀錄，顯示散戶與小資族無懼震盪，力挺主動式 ETF。

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除了 00981A 表現神勇外，主動群益科技創新 (00992A-TW) 全天亦爆出 48.5 萬張巨量，終場下跌 2.34%，收在 16.66 元；第三名則是日前完成分割的元大台灣 50 正 2 (00631L-TW) 全天成交量高達 45.9 萬張。

此外，被動型的凱基台灣 TOP50 (009816-TW) 今天爆出 34.6 萬張成交量，元大台灣 50 反 1 (00632R-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 亦有 20 萬張以上的大量。

00631L 分割前股價一度衝破 450 元，買進一張需要投入超過 45 萬元，對於一般散戶來說，門檻高不可攀，但自 3 月底分割後，價格回到 20 元出頭，交投轉趨熱絡，近期規模更是直接衝破千億大關。不過也要提醒投資人，其 2 倍槓桿的波動特性，在今日這種高低震盪 1700 點的行情下，損益跳動會比一般 ETF 更劇烈，投資前務必審慎評估風險。

專家指出，台股今日雖然價跌量增，但主動式 ETF 的高成交量顯示市場承接意願強勁，在基本面未轉向的前提下，這種「越跌越買」的行為，反映投資人對下半年的台股行情仍具信心。