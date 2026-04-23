鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 06:20

OpenAI 周四 (23 日) 正式發布最新人工智慧模型 GPT-5.5，強調在程式編寫、電腦操作與深度研究能力上全面提升。此次發布距離前一代 GPT-5.4 推出不到兩個月，凸顯 AI 產業快速演進的競爭態勢。

OpenAI 表示，GPT-5.5 在處理複雜問題時，能在較少指示下自主判斷下一步行動，顯著提升效率。公司總裁 Greg Brockman 指出，新模型「能從不明確的問題中找出解決方向」，並認為這將奠定未來人機互動與電腦工作的基礎。

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在功能方面，GPT-5.5 被描述為在資料分析、程式撰寫與除錯、軟體操作、線上研究，以及文件與試算表生成等領域均有明顯進步。這些能力強化，正值企業加速導入生成式 AI 工具以提升生產力之際，進一步擴大其應用範圍。

OpenAI 同時指出，GPT-5.5 並未達到公司內部「嚴重 (Critical)」等級的資安風險門檻值，該等級代表可能帶來「前所未有的嚴重危害途徑」，但模型已符合「高 (High)」風險分類，意味可能「放大既有的重大風險」。為此，公司已進行廣泛的第三方測試與紅隊演練，涵蓋資安與生物風險領域，並持續強化防護措施。

AI 資安議題近期備受關注，特別是在 Anthropic 推出其 Mythos 模型後，因其具備識別軟體漏洞與弱點的能力而引發討論。該公司甚至對模型部署採取限制措施，以降低潛在風險。

另一方面，市場競爭也持續升溫。OpenAI 正與包括 Alphabet(GOOGL-US) 及 Anthropic 等對手展開激烈競逐，後者最新模型 Claude Mythos Preview 亦吸引華爾街關注，顯示資本市場對 AI 技術突破的高度期待。

在產品部署方面，GPT-5.5 已於周四 (23 日) 起向付費用戶開放，包括 ChatGPT 的 Plus、Pro、Business 與 Enterprise 方案，以及程式助手 Codex。OpenAI 表示，該模型將「很快」導入應用程式介面 (API)，但相關部署需採取不同的安全防護機制。