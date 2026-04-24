鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著資金大浪潮襲捲台股，加權指數今 (24) 日開高走高，大漲超過 1,200 點，衝上 38,989 點，距離 3 萬 9 千點大關僅一步之遙，終場收在 38,932 點，改寫收盤新高，漲幅達 1,218.25 點或 3.23%，為歷史第五大漲，成交量達 1 兆元。周線連 3 紅，單周大漲 2128.06 點，4 月以來漲點更高達 7209.41 點。
台股去年底加權指數收在 28,963.6 點，隨著今年以來台積電、台達電與聯發科等權值股全面走強，指數至今日最高點達 38,989.94 點，漲幅高達 34.6%，漲點更已超越 1 萬點，已接近 2024 至 2025 年兩年累計的漲點 11,033 點。
權值股今日普遍強漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 尾盤一度達 2190 元，再度刷新歷史新高價，終場收在 2185 元，大漲超過 5%，獨家貢獻大盤漲點約 864 點；台達電 (2308-TW) 同樣上漲近 5%，企圖挑戰前高，聯發科 (2454-TW) 持續受惠 Google 釋出最新晶片 TPU v8 帶動，今日再度亮燈漲停，衝上 2435 元，市值逼近 4 兆元。
權值股包括日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 都分別有 6%、9% 左右的漲幅，欣興 (3707-TW) 也改寫歷史新高價、達 790 元，成為台股第 8 大權值股，已與廣達 (2382-TW) 伯仲之間。
今日盤面百花盛開，包括半導體設備與材料、PCB、散熱、光通訊族群全面強勢，包括昇陽半 (8028-TW)、南電 (8046-TW)、采鈺 (6789-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、金像電 (2368-TW)、亞光 (3019-TW)、鈦昇 (8027-TW)、景碩 (3189-TW) 等皆亮燈漲停，漲勢相當凌厲。
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