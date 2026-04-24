鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-24 14:25

隨著資金大浪潮襲捲台股，加權指數今 (24) 日開高走高，大漲超過 1,200 點，衝上 38,989 點，距離 3 萬 9 千點大關僅一步之遙，終場收在 38,932 點，改寫收盤新高，漲幅達 1,218.25 點或 3.23%，為歷史第五大漲，成交量達 1 兆元。周線連 3 紅，單周大漲 2128.06 點，4 月以來漲點更高達 7209.41 點。

台股去年底加權指數收在 28,963.6 點，隨著今年以來台積電、台達電與聯發科等權值股全面走強，指數至今日最高點達 38,989.94 點，漲幅高達 34.6%，漲點更已超越 1 萬點，已接近 2024 至 2025 年兩年累計的漲點 11,033 點。

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