鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 05:50

多家伊朗媒體報導，伊朗當地時間週四 (23 日) 晚間，首都德黑蘭上空傳出爆炸聲，當局隨即啟動防空系統，伊朗防空部隊在德黑蘭上空展開戰鬥，打擊了「敵對目標」，具體原因目前仍不明朗。

伊朗首都周邊不同地區的防空系統已經啟動。與此同時，多家以色列媒體引述消息人士說法指出，以色列當晚並未對伊朗發動空襲。

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《以色列時報》引述一名以色列安全官員表示，以方沒有採取任何攻擊行動；第 12 頻道電視台則援引以軍消息稱，目前沒有對伊朗發動攻擊的計畫。

以方否認同時，美國軍方表示，「喬治 ·H·W· 布希」號航空母艦 (USS George H.W. Bush) 已抵達中東，使在該地區活動的美國航母艦隊數量達到三艘。

前美國將領 Mark Kimmit 週四 (23 日) 受訪時稱，德黑蘭啟動防空系統的行動可能屬於例行軍事演練，根據目前掌握的情況，以色列媒體已否認有任何正在進行的軍事行動，即使確有軍事行動存在，相關方未必會對外承認。

Kimmit 也提到，他不排除美方可能採取「先發制人」的攻擊，因預期美伊停火協議難以持續。

(圖：shutterstock)

目前美國、伊朗在荷姆茲海峽呈現出「雙重封鎖」態勢，雙方均在同步執行各自的限制措施。

Kimmit 稱，現階段應清楚認知到，不僅伊朗對航道施加封鎖，美國同樣也在進行封鎖，形成「雙重封鎖」的局面。

談及伊朗於荷姆茲海峽大規模部署快艇巡邏一事，Kimmit 指出，儘管伊朗缺乏傳統意義上的海軍力量，但正透過快艇進行非對稱作戰。他強調，這類規模的快艇部署過去並不常見，可能正是伊朗方面先前提及尚未動用的戰力之一，預期未來相關行動將持續增加。