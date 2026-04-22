鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 05:30

以色列媒體週三 (22 日) 報導，已從美國方面獲悉，美國總統川普就延長對伊朗停火所設定的期限將於 26 日到期，白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 則回應，3 到 5 天的停火時間表不準確，川普尚未設定最後期限。

李威特在華盛頓的記者會上表示，外界流傳延長停火僅剩 3 至 5 天期限的說法並不正確，強調「目前所有籌碼都在總統手中」。她進一步說明，戰事是否持續，將由川普依據美國及其人民的最佳利益作出判斷。

‌



李威特稱：「目前伊朗國內鬥爭是『務實派和強硬派』之間的較量，總統希望各方做出統一的回應，因此，在我們等待這一回應的同時，軍事打擊已經停火，但『經濟狂怒』行動仍在繼續，有效且成功的海上封鎖也仍在繼續。」

在經濟層面，白宮強調封鎖措施正對伊朗造成顯著壓力。

李威特表示，美方透過海上封鎖「幾乎完全壓制」伊朗經濟，伊朗每日損失約 5 億美元。她指出，伊朗關鍵原油出口樞紐—哈格島 (Kharg Island) 的儲油設施已接近飽和，石油進出口受阻，資金流動受限，甚至影響伊朗政府支付能力，這正是川普總統施加的經濟槓桿所帶來的結果。

她補充說：「因此，在我們等待他們回應的同時，總統對目前的情況是感到滿意的。」

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 與國會議長加利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 週三均公開譴責美國對伊朗實施的海上封鎖措施。

裴澤斯基安聲明提到，伊朗始終對對話與達成協議持開放態度，並將持續朝此方向努力。不過，他強調，違反承諾、實施封鎖以及持續威脅，才是阻礙真正談判推進的關鍵因素。

伊朗方強調，德黑蘭並非阻礙對話的一方，問題核心在於其條件未被滿足，包括要求美方解除對荷姆茲海峽的封鎖。

同時，伊朗襲擊三艘船，而其中兩艘船被扣押，顯示雙方行動逐漸升高，呈現以牙還牙的態勢。

伊朗革命衛隊 (IRGC) 指出，這些船隻「涉嫌未經授權行駛、屢次違反規定，操作航行輔助系統，試圖暗中離開荷姆茲海峽、危及航行安全」。

伊朗外交部發言人巴加埃則提到，德黑蘭「讚賞巴基斯坦為結束這場被強加的戰爭、促進和平所付出的努力」。

不過，對於美國日前宣布延長停火一事，巴加埃並未直接回應。相關說法是由美國總統川普提出，稱此舉是應巴基斯坦方面請求所做出的決定。