革命衞隊介入！伊朗議長卡利巴夫退出談判代表團
鉅亨網編譯羅昀玫
據以色列媒體週四 (23 日) 報導，伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 已辭去主導對美談判的職務，顯示德黑蘭內部在外交路線上出現明顯裂痕。受此消息拖累，道瓊指數尾盤一度跌逾 400 點。
據報導，卡利巴夫原本負責與美國的間接談判，以及由巴基斯坦牽線的調解進程，但因伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 高層介入日益加深，使其決策空間受限，最終選擇退出談判主導角色。
知情人士透露，衝突關鍵集中在一項由卡達提出的降溫方案。該提案擬允許 20 艘伊朗船隻通過荷姆茲海峽，同時讓來自阿拉伯國家在波斯灣沿岸的港口的 20 艘船隻對等通行，藉此緩解區域緊張情勢。不過，該方案最終遭到伊朗政府高層否決。
其中，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 亦被點名反對此提案，顯示外交與軍事體系在對外策略上存在歧見。
分析指出，卡利巴夫的退出，可能進一步削弱伊朗與西方重啟對話的動能，並為後續談判增添不確定性。
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