鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 18:48

隨著全球政經局勢變動，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰今 (23) 日提出最新觀察。他指出，受惠於美國退稅刺激消費及 AI 投資熱絡，美國上半年經濟表現優於預期，預估成長率可達 3% 至 3.5% 。在此背景下，聯準會（Fed）大幅降息的條件並不充分，降息時間點預期將推遲至年底 。

針對利率政策，許長泰認為儘管降息延後，但今年內調降機率仍高，且不至於重啟升息 。他特別強調 Fed 的獨立性，認為委員將依據經濟數據而非政治壓力決策 。在通膨方面，儘管中東局勢導致風險溢價上升，油價可能維持在每桶 80 至 90 美元的高位，但這屬於由能源帶動的一次性衝擊，非長期趨勢 。

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在避險資產部分，許長泰對黃金提出了獨到見解。他認為黃金作為避險工具的效能相對股票而言並不強，近期金價暴漲主要是投資者在戰爭初期的流動性偏好所致 。不過，他看好黃金未來兩到三年的行情，主要支撐來自兩大因素：一是全球央行（特別是新興市場）為分散風險而增加黃金儲備；二是投資者擔憂發達國家政府負債與貨幣供給過快，供應有限的黃金成為穩健資產首選 。他建議將黃金視為「資產配置的新回報來源」，而非單純的避險工具 。

對於區域經濟與能源安全，許長泰分析，中東動盪將迫使石油進口國（如台、韓、日）分散能源來源，進而增加對美、歐及拉美能源的需求 。在亞太市場中，他相對看好東北亞（台、韓、日），主因是 AI 發展對這些科技出口企業具備清晰且正面的挹注 。