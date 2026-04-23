為下月罷工暖身！三星工會今辦3.7萬人集會 專家：罷工18天將衝擊3-4%全球DRAM供應

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-23 12:10

南韓 KB 證券今 (23) 日出具研究報告指出，三星電子工會的罷工活動將「如同火上澆油」，恐加劇供應短缺，並放大價格上漲壓力，尤其是記憶體晶片的價格。三星電子工會今日將在平澤市晶片工廠舉行一場預計有 3.7 萬人參加的集會。三星工會打算從 5 月 21 日起舉行為期 18 天的罷工。

為下月罷工暖身！三星工會今辦3.7萬人集會 專家：罷工18天將衝擊3-4%的全球DRAM供應(圖:shutterstock)

KB 證券研究部主管金東元 (音譯) 說：「2024 年 7 月的罷工中，參與人數僅限於工會成員總數的 15%，並通過輪班等措施限制了市場影響。然而，如果 5 月罷工真的發生，預計參與人數將達到 3 萬至 4 萬人，佔工會成員總數的 30% 至 40%，這將不可避免地造成罷工。」

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他還指出，考量到三星電子的全球市佔率 (DRAM 佔 36%​​、NAND 佔 32%) 及其平澤和華城工廠的生產比例，預計此次罷工將導致 DRAM 全球供應中斷 3% 至 4%，NAND 全球供應中斷 2% 至 3%，此次罷工最終將成為加劇供應短缺、進一步推高價格的關鍵因素。

三星競爭對手 SK 海力士去年 9 月接受工會提出的薪酬改革和高額獎金的要求，這加劇了三星員工對薪資差距的不滿，並引發了工會成員數量的激增。

三星最大工會領導人崔承浩 (音譯) 上周說：「工會會員數量的驚人增長反映三星員工對變革的一致而緊迫的呼籲。」

他還表示，許多工人已轉投 SK 海力士，而美光甚至特斯拉等其他競爭對手正吸引三星工程師。

三星電子執行長全永鉉上月承認，由於晶片獲利低迷，三星在工資競爭力方面落後於競爭對手，但指出隨著晶片市場復甦，差距將縮小。