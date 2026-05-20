鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 10:56

《韓聯社》週三 (20 日) 最新報導，三星工會宣布將維持原定罷工計畫，並於本週四 (21 日) 起展開為期 18 天的大規模罷工，受此利空消息衝擊，三星股價聞訊跳水超 3%。

三星電子 (005930-KR) 管理層與工會週三稍早持續進行最後關頭談判，希望趕在近 4.8 萬名員工發動為期 18 天罷工前達成協議。不過，雙方在獎金制度等關鍵議題上仍存在重大落差。

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三星工會宣布：「將依照法定程序推進全面罷工計畫。」

對此，三星管理層表達「深切遺憾」，並呼籲工會持續協商。三星在聲明中指出，儘管公司已大幅納入工會訴求，但工會仍要求即使是虧損事業單位，也需提供高額補償方案。

此次爭議核心圍繞半導體部門績效獎金制度。

隨著人工智慧 (AI) 熱潮推升全球記憶體超級循環，三星 AI 相關半導體業務獲利成長，勞資雙方對獎金分配方式意見分歧。

三星工會領袖崔承浩 (Choi Seung-ho) 此前受訪強調，雙方針對記憶體晶片與邏輯晶片事業之間的獎金差距進行協商。工會要求將獎金制度改革正式制度化，而非僅限短期安排，同時主張取消現行獎金不得超過年薪 50% 的上限規定，並要求將年度營業利益的 15% 作為員工獎金來源。

三星則提議，今年向記憶體晶片部門員工發放一次性獎金，金額將高於 SK 海力士員工水準，但仍維持現有獎金上限制度。

中央勞動委員會主席、政府調解人朴秀根 (Park Su-keun) 指出，雖然週二協商後雙方立場已有所靠近，但在「最重要的議題」上仍未取得突破。

產業消息人士透露，雙方已在政府調解下，初步同意取消原本設定為年薪 50% 的獎金上限，但對於虧損事業單位的獎金分配方式，以及是否將協議制度化，仍存在重大分歧。

三星工會最終宣布，維持原定罷工計畫，並於週四 (21 日) 起展開為期 18 天的大規模罷工。

三星約占南韓出口總額近四分之一，且身為全球最大記憶體晶片製造商，在 AI 熱潮推升需求之際，若罷工導致產線受影響，恐對全球半導體供應造成進一步壓力。

南韓地方法院週一 (18 日) 針對三星勞資爭議作出重要裁定，批准資方提出的部分禁令申請，要求工會即使在罷工期間，仍須維持防護設備運作及晶圓安全相關人力配置與作業規模，以確保生產線穩定運轉、不受衝擊。

法院指出，若工會未依裁定執行，最高恐面臨每日 1 億韓元罰款，約合新台幣 210 萬元。