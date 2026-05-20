最後關頭達初步薪資協議！三星電子工會决定暫緩原定的罷工計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 00:10

三星電子工會周三 (20 日) 晚間表示，由於雙方已就薪資問題達成初步協定，原定於周四 (21 日) 開始的 18 天大罷工行動將暫停。

最後關頭達初步薪資協議！三星工會决定暫緩原定的罷工計畫(圖:shutterstock)

《韓聯社》報導，三星電子工會表示，決定推遲總罷工計畫，並將開始就初步薪資協議進行投票表決。該協議包括 6.2% 的調薪幅度，以及引入「半導體產業績效獎金」制度。

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三星電子工會領導人崔承浩 (音譯) 指出，投票將於周五 (22 日) 至下周三 (27 日) 進行。 此前工會網站發佈的一則通知曾稱投票時間為 5 月 23 日至 28 日。

三星電子則在一份聲明中表示，雙方已在薪資和集體談判方面達成初步協定，並承諾「建立成熟且建設性的勞資關係，我們將竭盡全力履行作為企業的基本職責，為國民經濟做出更大貢獻」。

該公司還表示，由於包括政府、員工和公眾在內的所有利益相關方的共同努力，最終達成協議，並對整個調解過程中「造成的擔憂」表示歉意。