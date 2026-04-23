鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 18:30

諾基亞周四 (23 日) 公布 2026 會計年度第一季財報，受惠於人工智慧 (AI) 基礎設施的強勁需求，其業績表現大幅超越市場預期。財報公布後，諾基亞在赫爾辛基證券交易所的股價早盤一度大漲近 7%，攀升至自 2010 年 4 月 (當時公司仍以手機業務聞名) 以來的最高價位。

財務表現大幅成長

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根據最新財報，諾基亞 2026 年第一季的可比營業利潤 (Comparable operating profit) 達 2.81 億歐元 (約 3.29 億美元)，較去年同期的 1.83 億歐元驚人增長了 54%。這一數字遠高於分析師平均預期的 2.50 億歐元。

同時，該季度的可比淨銷售額達到 45 億歐元，年成長率在固定匯率基礎下為 4%。可比毛利率也從去年同期的 42.3% 擴張至 45.5%，顯示公司盈利能力顯著提升。

AI 與雲端需求

諾基亞執行長 Justin Hotard 指出，市場對 AI 資料中心及大型雲端服務供應商 (Hyperscalers) 的強烈需求，是帶動業績成長的核心動力。財報顯示，來自 AI 與雲端客戶的淨銷售額年成長率高達 49%，目前已佔集團總銷售額的 8%，且該季度已簽署約 10 億歐元的新訂單。

特別是在光學網路 (Optical Networks) 領域，其銷售額大幅成長 20%，主因是 AI 資料中心高度依賴光纖電纜進行高速傳輸。

策略轉型與市場展望

隨著收購美國公司 Infinera，諾基亞已轉型為全球領先的光傳輸系統製造商之一。鑑於 AI 技術發展加速，諾基亞大幅調高了市場預測：預計 2025 年至 2028 年間，AI 與雲端的可尋址市場 (Addressable market) 年複合成長率將達到 27%，遠高於去年 11 月預估的 16%。