鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-20 11:10

中國國產記憶體晶片雙雄近期接連在資本市場展露鋒芒，長鑫科技甫遞表科創板，長江存儲控股股份有限公司隨即在周二 (19 日) 盤後宣布啟動 A 股 IPO 輔導，輔導機構由中信證券與中信建投聯手擔綱，這家總部位於武漢的記憶體巨頭正式踏上衝刺資本市場的征途。

追趕三星、海力士！打破美光壟斷的長江存儲母企宣布IPO 中國國產記憶體雙雄競相上市(圖:shutterstock)

市場對長江存儲估值預期高達數千億元 (人民幣，下同) 級別，東方財富 Choice 數據顯示，去年各類股 IPO 承銷保薦費率約落在募資規模的 2%-5% 之間，即便按 2% 或 3% 保守區間估算，兩家券商僅承銷保薦收入便有望達數億元甚至十數億元之譜，堪稱近年來投行界矚目的超級大單。

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長江存儲成立於 2016 年，作為一家垂直整合製造模式的企業，業務涵蓋晶片設計、晶圓製造、封裝測試及系統解決方案全鏈條，長江存儲在去年胡潤全球獨角獸榜單中以 1600 億元估值位列中國第 10、全球第 21，奪下半導體行業估值最高獨角獸寶座。

在長江存儲崛起之前，中國在高階 NAND Flash 領域幾乎是一片空白，市場長期由三星、SK 海力士、美光與鎧俠等國際巨頭壟斷。

由於記憶體晶片對設備精度、製程工藝、材料純度及良率控制要求極高，行業壁壘深築，業界普遍認為一家記憶體企業往往需歷經數年持續投入，方能具備規模量產能力，而長江存儲的成長速度無疑改寫了外界對中國晶片的刻板印象。

當前中國記憶體產業已形成清晰雙主線，長江存儲專攻 NAND Flash 快閃記憶體，長鑫科技則深耕 DRAM 記憶體。前者負責手機的「儲存空間」，後者掌管「運行內存」，兩者互補支撐起中國國產記憶體的完整版圖。

值得一提的是，兩家企業皆崛起於中部內陸城市武漢與合肥，打破半導體產業長期集中在沿海的格局。

業績層面，長鑫科技今年 Q1 營收 508 億元，年增逾七倍，淨利潤 330 億元，已進入獲利爆發期；長江存儲同期營收突破 200 億元，年增一倍，雖仍處大規模擴產的獲利爬坡階段，但在 AI 驅動的記憶體超級週期中，兩者均展現出強勁勢頭。

在 IPO 上市節奏上，長鑫科技去年底申報科創板，擬募資約 295 億元，目前狀態已更新為「已問詢」；長江存儲則於本月獲受理輔導備案。