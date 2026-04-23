鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 12:00

《Yahoo Finance》報導，AI 題材始終處於需要不斷向投資人「證明自己」的狀態。AI 需求是否足以支撐科技「七巨頭」的高估值？以及 OpenAI 與 Anthropic 近期的募資估值，是否因過於樂觀的未來預期而顯得偏高甚至過頭？

輝達與台積電押對AI需求強勁趨勢

即使目前整體市場重回上漲軌道、科技巨頭股票再度領漲，這些疑問依然存在。不過，近期有一些跡象顯示，AI 基礎建設需求其實相當穩健。

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AI 需求依然火熱的最新證據來自「電梯」。Otis Worldwide 執行長 Judy Marks 表示，公司為 AI 資料中心設計的新型電梯需求非常強勁。

Marks 指出，「這是一種非常耐用的電梯，能承載更重的負載…… 例如在晶片工廠中，如果要搬運像機架伺服器這類高價設備，就需要更堅固耐用的電梯，具備更強的結構與額外的緩衝設計。」

她補充，「這是我們近期在全球推出的新產品，首先在北美市場推出，可承載 6,000 至 20,000 磅的重量…… 這類高強度、高需求設施必須確保電梯隨時可用，因此價格也明顯更高。」

近期 AI 需求的其他跡象也顯示動能回溫。投資人已迅速從石油與黃金等防禦型資產轉向 AI 題材，主要受到台積電 (TSM-US)(2330-TW) 上周公布強勁財報與 AI 需求展望帶動。

台積電的財報顯示，即使面臨地緣政治不確定性，AI 產業基本面成長仍相當穩固。

同時，亞馬遜 (AMZN-US) 近期股價表現強勢，因投資人預期其雲端業務 AWS 將受惠於主要客戶 Anthropic 帶動的需求。

過去一個月，科技「七巨頭」平均漲幅約 11%，其中亞馬遜漲幅最高，達 20%。

他表示，「我們才剛開始這波建設，目前投入規模僅數千億美元，但未來仍需建設數兆美元的基礎設施。全球正以前所未有的規模建造晶片工廠、電腦組裝廠與 AI 工廠，這將成為人類歷史上最大規模的基礎建設擴張。」