鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 05:44

美國總統川普週二盤後宣布延長對伊朗的停火期限，並指出德黑蘭內部存在嚴重分歧，被視為暫時收回若無協議將恢復轟炸伊朗的威脅。

‌



同時，川普宣布，相關停火安排將持續至提出包含以色列在內的整體結束戰爭方案為止，而對伊朗的海上封鎖措施仍將維持。

伊朗方面則批評美方缺乏承諾，認為談判意義不大，決定不出席巴基斯坦第二輪會議。

中東緊張情勢尚未完全消退，伊朗媒體指出，伊朗在荷姆茲海峽扣押兩艘未經授權通行的船隻。此外，美國副總統范斯暫停前往巴基斯坦的行程，也為停火談判進展增添變數。

美債殖利率小幅走高，10 年期公債殖利率升至 4.31%，2 年期公債殖利率升至 3.81%。加密貨幣市場亦出現反彈，比特幣升至約 78,900 美元，觸及近 10 週高點。

能源市場同步震盪。荷姆茲海峽局勢再度緊張，伊朗對商船開火後，市場憂心供應中斷，推動布蘭特原油價格突破每桶 100 美元。分析指出，只要該區域風險未解除，油價仍將維持高檔震盪。

美股週三 (22 日) 主要指數表現

道瓊工業指數上漲 340.65 點，或 0.69%，報 49,490.03 點。

那斯達克指數上漲 397.60 點，或 1.64%，報 24,657.57 點。

S&P 500 指數上漲 73.89 點，或 1.05%，報 7,137.90 點。

費城半導體指數上漲 262.05 點，或 2.72%，報 9,909.27 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 469.91 點，或 2.98%，報 16,263.43 點。

標普 11 大板塊多數收紅，由資訊科技領漲 (+2.31%)，僅房地產 (-0.69%) 等少數板塊收黑 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭氣勢如虹。Meta (META-US) 上漲 0.88%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.18%。

台股 ADR 全體收高。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.26%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.18%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.12%。

企業消息

《路透》報導，台積電計劃在 2029 年前於亞利桑那州啟用一座晶片封裝廠，公司週三還展示最新一代晶片製造技術，表示未來可在不使用 ASML 昂貴新設備的情況下，生產出更小、更快速的晶片，ASML ADR (ASML-US) 收低 1.09% 至每股 1443.14 美元。

波音 (BA-US) 週三升幅高達超 5% 至每股 231.28 美元，受惠於飛機交付增加，波音第一季財報優於預期，帶動股價走強，顯示營運復甦動能持續。

Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.12% 至每股 339.32 美元。Alphabet 旗下 Google Cloud 發表新一代 TPU 晶片，包括專門用於訓練的 TPU 8t 與專門用於推論的 TPU 8i。

華爾街分析

Interactive Brokers 市場策略師 Jose Torres 表示，在連續兩日下跌後，股市出現反彈，主要受停火延長與財報利多推動

Seeking Alpha 分析師 Daniel Jones 指出，市場上漲動能來自停火延長帶來的樂觀預期，若戰事最終落幕，能源市場有望回歸穩定，進而緩解通膨壓力。不過他也提醒，儘管企業財報普遍優於預期，但整體經濟環境仍呈現轉弱跡象。

SlateStone Wealth 市場策略師 Kenny Polcari 表示，當前局勢呈現「既平靜又混亂」的狀態，市場已逐漸忽略地緣政治衝突，重新聚焦基本面。

RGA Investments 投資長 Rick Gardner 稱，即使未來仍可能出現負面消息與談判僵局，但市場已大致反映最壞情境，未必對每一則消息都出現劇烈反應。