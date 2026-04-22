伊朗議員：美方違背承諾導致伊斯蘭巴馬德談判受阻
鉅亨網編譯陳韋廷
伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會成員馬利基周三 (22 日) 說，美國違背相關承諾，其海上行動和威脅行為阻礙了美伊下一階段談判的推進。
伊朗《塔斯尼姆通訊社》最新報導指出，馬利基表示，海上封鎖、針對伊朗船隻的攻擊以及美方的威脅，是導致伊朗談判團隊未能前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪談判的部分原因。
伊朗周二 (21 日) 晚間正式拒絕出席周三在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的第二輪會談。美國總統川普也在原定停火期限截止前幾個小時宣佈，應巴基斯坦要求，將無限期延長與伊朗的停火，以便兩國能夠繼續推進和平談判。
馬利基還說，儘管伊朗外長阿拉格齊先前表示，伊朗將在最初商定的框架內開放荷姆茲海峽、允許商船通行，但美方持續進行海上封鎖等敵對行動，這阻礙了伊朗談判團隊前往伊斯蘭馬巴德。
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