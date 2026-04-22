鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 02:30

《路透》周三 (22 日) 報導，聯合航空 (United Airlines) 表示，隨著航空燃油價格大幅上漲，公司可能需要調漲機票價格最高達 15% 至 20%，以抵銷成本壓力。執行長柯比 (Scott Kirby) 指出，公司目標盡快將燃油成本完全轉嫁給消費者，並朝 100% 轉嫁率邁進，以支撐明年達成雙位數稅前利潤率的目標。

聯合航空在最新財報電話會議中表示，燃油價格上升已對短期獲利前景構成壓力，並下修第二季與全年獲利預測，低於華爾街預期。該公司指出，目前預測基於 4 月 17 日的墨西哥灣沿岸燃油遠期價格曲線，實際結果仍將取決於後續油價走勢。

‌



該公司預估本季燃油成本約為每加侖 4.30 美元，顯示能源價格上揚對營運造成明顯負擔。為因應成本壓力，聯合航空已於第一季後期調漲票價五次，並同步提高行李費等附加收費，初步開始抵銷燃油上漲影響。

聯合航空預期，第二季可透過票價與其他收入措施回收約 40% 至 50% 的燃油成本漲幅，第三季可提升至 70% 至 80%，第四季則有機會達到 85% 至 100%。公司表示，3 月初票價收益已上升約 12%，下半月進一步攀升至約 18%。

儘管票價上漲，聯合航空目前尚未觀察到需求出現明顯下滑。不過，柯比坦言，隨著票價持續攀升，需求終將受到影響，市場將出現所謂的「需求彈性」效應。