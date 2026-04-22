川普開金口 政府動起來！美國或再現單一企業紓困 Spirit航空傳融資談判進入最後階段

鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 05:00

知情人士透露，由於精神航空面臨破產清算的風險，美國川普政府正與廉價航空公司 Spirit Airlines 展開融資援助談判，且已接近完成階段。

（圖：REUTERS/TPG）

消息人士指出，Spirit (SAVE-US) 早在上週即被傳出可能面臨迫在眉睫的清算危機。該公司於今年 8 月已申請第二次《破產法》第 11 章保護，距離前一次重整不到一年，主因在於營收成長無法追上成本上升速度，經營壓力持續累積。

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川普週二 (21 日) 接受 CNBC 節目「Squawk Box」訪問時表示，「Spirit 情況不妙，我希望有人能收購它。這關係到 1.4 萬個工作機會，也許聯邦政府應該出手協助。」此番言論被市場解讀為政府介入可能性升高。

目前融資方案的具體條件尚未公開，但《華爾街日報》已率先報導談判進入後期階段。若成案，將成為近年少見針對單一航空公司的潛在援助行動。

回顧美國航空業歷史，於新冠疫情期間，整體產業曾獲得超過 500 億美元的納稅人援助，但資金並非針對單一企業，而是分配至多家航空公司，部分援助形式包括政府取得股票認股權證。此外，在 2001 年 911 事件後以及 2008 至 2009 年金融危機期間，美國政府亦曾提供產業性紓困並取得企業持股，但同樣屬於多家公司共享。

值得注意的是，川普政府過去曾對被視為國家安全關鍵的企業採取入股策略，例如英特爾 (INTC-US) 與美國稀土公司(USA Rare Earth)，但 Spirit 目前仍處於破產程序中，使此次潛在援助更顯特殊。

今年 2 月，Spirit 曾向法院表示，預計於春末至初夏期間完成破產重整，並計劃縮減規模，將航班集中於需求較高的航線與時段。同時，機師與空服員工會亦已做出讓步，包括接受無薪假等措施，以協助公司度過難關。