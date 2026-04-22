鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 12:55

經濟部昨 （21） 日公布台灣 3 月份外銷訂單數據，單月表現創下歷年新高 。渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安對此表示，AI 需求的強大韌性已成為台灣出口的關鍵支柱 。即便近期中東衝突引發能源價格震盪及相關經濟外溢效應，但對於台灣整體的接單動能影響依舊有限 。他指出，台灣最新出口訂單表現明顯優於市場預期，這進一步支持了渣打研究團隊的判斷，即 AI 驅動型需求的實質影響並未因地緣政治緊張而受挫 。

胡東安指出，這股強勁動能的核心在於，台灣的主要貿易夥伴正持續且積極地投資 AI 基礎設施與資料中心 。在全球 AI 發展競賽加速推進的背景下，各國政府與企業普遍不願在 AI 佈局與應用上落後，這種結構性的需求為台灣外銷提供了穩固的支撐 。從具體數據觀察，以美元計價的出口訂單年增率高達 65.9%，這項成績不僅遠遠優於市場共識預期的 44.1%，也大幅超越了今年 1 至 2 月合計 41.3% 的成長幅度，顯示出 AI 相關需求正處於高速成長且具備高度韌性的階段 。

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進一步細分產品類別，台灣出口成長主要由電子產品與資訊通信產品這兩大引擎帶動 。其中，電子產品出口年增率達 73.7%，資訊與通訊產品更展現出驚人的成長力道，漲幅高達 120.9% 。這反映出全球雲端服務供應商與企業為了強化競爭力，正不斷擴充 AI 相關硬體與算力基礎建設，而台灣正是這些核心設備的主要供應來源 。胡東安強調，這種由技術領先所帶動的成長，支撐了渣打研究團隊對 2026 年 GDP 可望維持高成長率的預測 。

胡東安同時提醒，相關成本壓力預期將對價格敏感度較高的產業造成較大影響，例如消費性電子與台灣部分傳統產業的出口 。相較之下，高階半導體需求展現出強大的剛性，台灣在先進製程與 AI 晶片供應鏈中具備關鍵地位，使得高階晶片製造商得以將相當比例的成本上升轉嫁至下游客戶，進而降低了整體獲利受能源或原材料價格波動的衝擊程度 。