鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 20:09

在高利率環境恐將延續、地緣政治風險及通膨壓力夾擊下，市場風險偏好正顯著降溫，光是今年全球資金已流入投資等級債約逾 1100 億美元。貝萊德投信指出，投資人布局重心已從追逐高風險收益，轉向兼顧防禦與收益的投資等級債，該資產正從過去的「避險工具」逐步升格為資產配置中的「核心配置」 。

根據彭博最新數據顯示，截至 4 月 15 日，資金流向出現明顯分野：投資等級債近一個月淨流入約 213.53 億美元，今年以來淨流入更達 1,165.06 億美元；反觀非投資等級債近一個月則淨流出約 8.71 億美元，今年以來累計淨流出約 30.84 億美元 。這反映出市場資金正回流信用品質佳、波動度相對較低的債券資產 。

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貝萊德分析，近期美國經濟數據雖顯示就業穩健，但失業率下滑主因在於勞動參與率下降，且薪資增幅放緩顯示經濟仍處低度成長 。此外，中東戰事干擾能源供應，導致通膨預期再度升高，美國民眾對未來一年通膨預期已升至 3.4% 。聯準會官員相繼示警，貨幣政策短期難寬鬆，高利率維持較長時間已成為市場必須面對的現狀 。

「貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF」(00985D-TW) 基金經理人游忠憲認為，投資等級債現階段具備三項優勢：首先是殖利率仍處相對高檔，可鎖定吸引力收益；其次是發行企業信用體質平穩，在經濟放緩階段具抗震效果；第三是若未來降息訊號明確，更有機會受惠資本利得空間 。