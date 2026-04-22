鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 11:40

經濟部長龔明鑫今（22）日強調，儘管國際地緣政治波動，但受惠於 AI 相關應用需求極為暢旺，台灣外貿表現強勁，且國內能源儲備充足，物價波動仍在可控範圍內。他引用亞洲開發銀行（ADB）與國際貨幣基金（IMF）的最新預測指出，兩大機構均上調了經濟成長估值，其中亞開行更將成長率估值大幅上調至 7.6%，對於台灣總體經濟展望保持樂觀態度。關於能源儲備，他說明當前國內油品儲備量約 140 天，物價相對穩定，全年 CPI 漲幅可望在 2% 以下。

針對外界擔憂中東衝突可能衝擊經貿，龔明鑫表示，目前觀察實際影響並不大。他分析，台灣經濟受到強大支撐的主因在於 AI 相關硬體與零組件需求旺盛，帶動今年 1 至 3 月出口總額年成長率高達 51%，這項驚人數據顯示台灣在全球科技供應鏈中占有舉足輕重的地位，足以抵銷地緣政治帶來的局部風險。除了資通訊（ICT）產業持續保持高成長外，最新公布的外銷訂單也顯示，傳統產業已擺脫去年的低迷，重回正成長軌道，展現出全面復甦的態勢。

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在能源安全與穩定物價方面，龔明鑫說明國內原油與天然氣存量均遠高於法定標準。目前國內油品儲備量約 140 天，遠超法定的 90 天；天然氣存量則維持在 12 天左右，亦高於法定的 11 天。