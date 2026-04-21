鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 19:16

勞動部今（21）日啟動 2026 全國職場安全健康週，勞動次長李健鴻強調，勞動部已完成職業安全衛生法近年來最大幅度的修正，將核心轉向源頭管理，要求業主於設計階段即須編列安衛經費並落實風險評估，並預計於今年 7 月正式上路職場霸凌防制專章。職安署長林毓堂則指出，針對高風險廠商已建立嚴格監督機制，凡發生重大職災一律先採取馬上停工處置，且復工審查時，廠商的安衛高階主管必須親自到場報告，以確認其具備改善意願與能力，落實企業減災責任。

全國職場健康週啟動儀式由李健鴻親自出席，邀集產、官、學三界代表共同參與，正式宣示政府精進職場安全與健康政策的決心。活動現場除安排職安署分享政策推動方向外，亦邀請績優企業代表進行實務經驗交流。儀式最後透過共築安全職場跨域交流座談，由政府、企業與專家三方對話，深化合作模式，期盼透過制度精進與企業落實，讓安心工作、平安回家成為每位勞工最基本的保障。

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李健鴻指出，勞動部自今年 1 月起正式啟動為期三年的強化職場減災行動計畫，核心在於導入科技減災元素，並透過中央與地方合作，結合在地資源協助中小企業提升自主防災能力。在職安法修法方面，特別強化了營造工程的源頭防災與承攬風險管理，並針對職災人數成長的部分地方政府與特定國營事業，啟動特別協調與輔導機制。

林毓堂補充說明，針對高違規、高風險廠商，職安署正推動營造工程導入智慧化監測設備，進行進場人員與安全維護的事前預警。