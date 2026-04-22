海上封鎖說說而已？ 伊朗：美國準備「解封」以利談判

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 10:02

在各方積極斡旋、試圖促使伊朗重返談判之際，美國總統川普週二 (21 日) 盤後單方面宣布延長原訂為期兩週的停火協議。數小時前，川普仍表示「預計將進行轟炸」，但隨後在其社群平台 Truth Social 上改變立場，稱將延長停火，直到伊朗談判代表提出具體和平方案。與此同時，美伊雙方在海上封鎖的說法出現落差。

海上封鎖說說而已？ 伊朗：美國準備解封以利談判 (圖：shutterstock)

巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 公開感謝川普接受巴基斯坦提出的延長停火請求，表示此舉有助於讓外交努力持續推進。巴基斯坦消息人士認為，在美國「立場明顯軟化」後，伊朗將採取對等措施。

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美伊雙方在海上封鎖的說法出現落差

伊朗駐聯合國代表 Amir Saeid Iravani ​​​​​​​透露，德黑蘭「已收到一些訊號」​​​​​​​，表明美國準備停止對伊朗港口的封鎖。結束封鎖仍是伊朗重返和平談判的先決條件。一旦海上封鎖解除，「我認為下一輪談判將會舉行」。

美國財政部長貝森特警告，隨著伊朗海上封鎖持續，伊朗重要石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 的儲油設施將在數日內達到上限，恐迫使伊朗部分油井停產。他直言，此舉將直接衝擊伊朗最重要的收入來源。

貝森特重申，美國將持續透過「經濟怒火」(Economic Fury) 政策加大壓力，全面限制伊朗的資金流動能力，包括石油出口與相關金融活動。他同時警告，任何協助伊朗進行隱蔽貿易或資金轉移的個人與船隻，都將面臨美國制裁風險。

美伊雙方仍同時處於備戰狀態

川普已指示美軍持續執行封鎖行動，並在各方面保持備戰狀態，同時將停火期限延長至其提交提案並完成討論為止。

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維 (Seyyed Majid Mousavi) 則警告，若伊朗遭到來自波灣鄰國的攻擊，將考慮停止中東地區的石油生產。他強調，若周邊國家被用作攻擊伊朗的基地，將需承擔嚴重後果。

伊朗常駐聯合國代表團週二致函聯合國和安理會，要求其對美國週日襲擊並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨船的決定予以「堅定而明確的」譴責。

川普將停火「無限期延長」具有多重戰略意圖

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週二 (21 日) 引述消息人士指出，伊朗並未提出延長停火期限的要求，但川普卻宣布將停火「無限期延長」，此舉在德黑蘭方面被解讀為具有多重戰略意圖，並引發高度關注。

報導指出，部分分析認為，川普此舉可能反映美方在本輪衝突中的戰略受挫。消息人士稱，美國在衝突期間已嘗試多種軍事與政策手段，但未能取得實質成果，因此延長停火可能意味著華府傾向降低衝突強度，甚至逐步抽身。

然而，也有觀點認為，美方仍可能在維持停火名義的同時，透過其他方式持續施壓，包括間接行動或區域代理力量的軍事活動。伊朗官員對此保持警戒，強調不會低估相關風險，並持續關注局勢發展。

另有分析指出，若美國選擇降低直接介入程度，以色列可能以區域安全為由，持續在衝突中維持軍事行動，進一步增加局勢不確定性。伊朗則警告，任何單方面改變戰爭參與結構的行為，都可能引發新一輪緊張升溫。

在海上情勢方面，伊朗重申，只要相關封鎖措施未解除，敵對狀態即仍持續。德黑蘭強調，在此情況下，不會恢復荷姆茲海峽的全面通行，並不排除採取進一步行動以回應壓力。