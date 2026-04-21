鉅亨網新聞中心 2026-04-21 10:46

西班牙首相桑切斯表示，西班牙將在周二 (21 日) 於盧森堡舉行的歐盟 27 國外長會議上，正式要求歐盟終止和以色列的聯繫國協議。在歐盟外長會議上，可能將就對以色列制裁展開討論。

西班牙曾多次呼籲歐盟審查或暫停該協議，理由是以色列在加薩走廊及黎巴嫩等地的軍事行動「公然違反」國際人道法。桑切斯表示，「一個違反國際法和歐盟原則的政府，不能成為歐盟的合作夥伴。」

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自 2 月底美國與以色列發動對伊朗的軍事行動以來，西班牙首相桑切斯多次公開批評美以行為違反國際法，並拒絕美軍使用其境內軍事基地進行對伊軍事行動。自 2023 年 10 月新一輪巴以大規模衝突爆發以來，西班牙一直堅定支持巴勒斯坦，並不顧以色列抨擊，於 2024 年承認巴勒斯坦國。

另一方面，西班牙長期以來高度重視與地中海南岸的阿拉伯國家保持緊密合作關係，在巴以問題等中東安全議題上，致力於平衡阿拉伯世界與以色列之間的立場。

歐盟與以色列 2000 年簽訂《歐盟 - 以色列聯繫國協議》，旨在為雙方之間的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。

近一段時間以來，以色列在中東地區持續升級的軍事行動，以及對傳統盟友關切的漠視，正引發歐洲對其日益強烈的批評與孤立。歐洲一份聲援巴勒斯坦的請願書，在短短 3 個月內，已在歐盟 27 個成員國獲得超過 100 萬份簽名。請願書指責以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕、佔領和種族隔離，並呼籲對以色列持續違反國際法和人權。

面對歐洲的壓力，以色列予以強硬回應。總理納坦雅胡聲稱，如今的歐洲正「深受道德軟弱之苦」。以色列是所謂「西方文明的捍衛者」，歐洲應向其學習善惡之間的道德區分。

從歐盟的外交全局來看，對以色列的政策也與美以伊衝突密切相關。在此次美以對伊朗的軍事行動中，歐洲國家看到自身話語權、知情權以及作為盟友的地位不僅不被尊重，而且有被包裹到衝突中的危險。這些影響歐洲戰略與外交利益的因素，也將進一步塑造歐洲的認知，促使歐洲國家立場轉變與民調。

北京語言大學國別和區域研究院副研究員董一凡表示，這份協議一旦終止，對以色列的衝擊將是全方位的。隨著以色列在中東政策上持續我行我素，歐洲發現自身在地緣政治、戰略以及意識形態上與以色列之間的裂痕不斷加大。在這種情況下，終止協議可以作為歐盟方面威懾或約束以色列的一種手段。

目前，以色列對於歐洲市場的依賴較大。歐盟是以色列的第一大貿易夥伴，對於包括農產品、科技產品等在內的許多以色列產品來說，歐盟都是重要市場。一旦協議終止，不僅將極大影響以色列進入歐盟市場的貿易優惠待遇，也會影響其與歐盟在科技、人文等領域的合作。