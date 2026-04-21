申鉉松就任南韓央行總裁 強調「審慎且靈活」的貨幣政策
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
申鉉松 (Shin Hyun-song) 周二 (21 日) 正式就任南韓央行 (BOK) 新任總裁。他在就職演說中強調，面對全球地緣政治衝突與人工智慧 (AI) 技術革命帶來的重大轉型，必須「重新審視中央銀行的角色」。
申鉉松指出，央行的歷史一直是應對環境變化的演進過程，從穩定物價成長到維護金融穩定，如今則需面臨更複雜的結構性轉變。
申鉉松表示，受中東衝突影響，國際油價上漲帶來了通膨上行壓力，同時也加劇了經濟成長的下行風險。此外，金融市場的高度波動與金融失衡的累積風險依然存在。
他強調，南韓央行將採取「審慎且靈活」的立場，實施依賴數據的貨幣政策，以兼顧物價與金融體系的穩定。
為應對當前變局，南韓央行提出了四項主要任務：靈活的貨幣政策、強化金融穩定預警、數位金融創新與韓元國際化，以及推動經濟結構改革。
在數位與國際化方面，申鉉松計畫推動韓元外匯市場 24 小時運作，並建立離岸韓元結算系統以提升交易穩定性。同時，透過「漢江專案 (Project Hangang)」第二階段與「阿哥拉專案 (Project Agora)」，致力於提升中央銀行數位貨幣 (CBDC) 與存款代幣的效用，強化韓元在數位支付環境中的國際地位。
申鉉松強調，人口結構變化、兩極分化、房地產問題及家庭債務是削弱南韓經濟動能的關鍵結構性變量。他表示將延續前任總裁李昌鏞的方針，將結構性因素納入貨幣政策考量，並持續提供深入的研究與政策建議。
申鉉松的 4 年任期於周二展開，並預計在 5 月 28 日主持其首場貨幣政策會議。
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