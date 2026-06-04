川普表態：欲分開處理以黎衝突、美伊談判

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-04 10:11

美國總統川普 3 日（周三）在白宮表示，他希望將以色列同黎巴嫩的衝突和美國與伊朗的談判分開處理。伊朗在談判中一直主張將兩者掛鉤，要求黎巴嫩等所有戰線停火。

川普欲分開處理以黎衝突、美伊談判。（圖：Shutterstock）

川普說，「這是性質截然不同的兩件事」，並說「我方有史以來第一次與黎巴嫩真主黨對話，之前並不知道他們願意對話」。他說，真主黨和以色列都已同意不再開火。

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川普提到，目前美方正在觀望事態發展，但「我希望將這兩件事區分處理，希望將它（以黎衝突）作為一件獨立的事情來處理」。

不過，以色列 3 日繼續空襲黎巴嫩南部多地。以軍總參謀長扎米爾表示，以軍在黎巴嫩沒有停火，尋求保持最大限度行動自由。

真主黨則繼續打擊以軍目標，其官員 2 日表示，不同意「局部停火」，只接受全面、完整且真正的停火。

伊朗媒體 3 日援引美伊談判伊方知情人士的話報導，如果黎巴嫩遭「忽視」，伊朗不會簽署任何協議。

關於以色列，川普當天表示，以方一直是非常棒的合作夥伴，但若沒有美國介入，以方根本無法成事。