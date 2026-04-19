鉅亨網新聞中心 2026-04-19 13:00

在市場各方持續爭論人工智慧（AI）究竟是新一輪技術革命還是資本泡沫之際，摩根士丹利 (MS-US) 首席美國經濟學家 Michael Gapen 研究團隊，於 2026 年初發布了一份長達 51 頁的重磅報告《Lessons from the Five Innovation Waves That Preceded AI》（從 AI 之前的五次創新浪潮中汲取的經驗教訓）。

這份報告全文長達 51 頁，系統性回顧美國過去 250 年間的五大創新浪潮，涵蓋工業革命、蒸汽與鐵路時代、電氣化與內燃機、電子與航空技術，以及網際網路與數位網路的崛起，並從中歸納出科技變革與總體經濟之間反覆出現的發展脈絡，為理解當前 AI 時代提供了明確的歷史參照框架。

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報告指出，每一次通用技術的誕生都伴隨著巨大的資本開支脈衝。19 世紀鐵路投資高峰期平均占 GDP 的 2.5%，折算至今約達 7,900 億美元；而 AI 基礎設施的投入規模，正以更快速度追趕甚至超越這些歷史參照。

摩根士丹利估算，未來五年全球 AI 基礎設施投入將逾 3 兆美元，其中近半數透過借貸籌資。

資本強度的變化更值得關注。上述五家企業的資本支出占銷售額比例，預計將在 2026 至 2028 年分別達到 34%、39% 與 37%，超越網路泡沫時期約 32% 的歷史高點。若將融資租賃納入計算，比例將進一步攀升至 38% 至 45%。

報告同時指出，目前美國 AI 行業資本支出與收入比高達 6 比 1，遠高於鐵路泡沫時期的 2 比 1 及網路泡沫時期的 4 比 1。

更值得警惕的是，過去六個月市場對 2026 至 2027 年資本支出的預期累計上修逾 6,300 億美元，但收入預期的修訂幅度卻相當有限，導致自由現金流預期持續下行，這與歷史上鐵路和網路泡沫時期的走勢高度吻合。

生產力紅利恐需漫長等待

根據摩根士丹利，如果說資本大規模湧入是技術革命的第一幕，那麼生產力的真正釋放，往往要等到多年之後。

以電氣化為例，電力於 1880 年代已商業化，但美國製造業生產力的實質飛躍卻遲至 1920 年代方才到來，整整滯後四十年。

其中的原因並非技術本身不夠先進，而是工廠組織結構未能跟上。舊廠房仍沿用圍繞蒸汽機中央傳動軸的舊式配置，直到工廠重新設計、每台機器配置獨立電機，效率才開始指數級提升。

網路時代亦然。數位技術自 1980 年代中期開始普及，但勞動生產率的顯著加速要到 1990 年代末才出現，滯後近十五年。

摩根士丹利數據顯示，勞動生產力從每年 1.5% 加速到 3% 最終兌現了投資，但等待的代價不小。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強研判，AI 對生產力的實質性帶動，或許要到 2030 年乃至更久之後才能充分顯現，中間將經歷一段「青黃不接」的過渡期。

歷史證明，技術本身不會自動轉化為效率，企業從組織結構到工作流程的全面重組，才是關鍵變數。

就業重構而非消滅，但分配挑戰空前嚴峻

針對 AI 是否將引發大規模失業的疑慮，報告從歷史中歸納出一致性結論：工作從未消失，只是不斷遷移。

例如，美國農業就業占比從 1800 年的約 74% 降至今日不足 2%，但整體就業需求從未崩潰。

在鐵路迅速發展的時代，農業部門逐步縮減，而製造業則明顯擴張，占整體勞動力的比重提升至約 25%，同時催生出大量新興的白領職位。

進入電氣化時期，從 1910 年至 1950 年間，美國文書類工作人數成長了約三倍，白領勞工的總數也首次超越藍領族群。

摩根士丹利分析指出，標普 500 企業若全面採用 AI，每年可創造約 9,200 億美元淨收益，長期而言指數市值可能增加 13 兆至 16 兆美元。約 90% 的職業將受到 AI 某種程度的影響，但這種影響更多表現為「任務重構」而非「職位消除」。

報告指出，具備自主決策與執行能力的代理型 AI（Agentic AI），未來可能觸及更廣泛的職業領域，但其影響更傾向於將工作內容升級為高附加價值任務，並帶動新職位的誕生。

相較之下，能與實體環境互動的具身 AI（Embodied AI），雖然波及的職位範圍較小，但在自動化取代人力方面的潛在影響更為顯著。

然而，報告也提出嚴重警告：若 AI 走向「替代勞動力」而非「增強勞動力」的路徑，將導致勞動所得份額下降、不平等急劇惡化。

摩根士丹利財富管理團隊更預測，K 型經濟將進一步加深，而美國的收入與財富不平等程度，目前已處於 125 年來的最高水位。

制度與教育，決定技術紅利的歸屬

報告得出的核心結論是：技術本身不決定分配結果，制度與政策才是真正的關鍵變數。

歷史上，同一波技術浪潮在不同制度框架下，導向了截然不同的分配結局。鍍金時代的財富高度集中，最終由反壟斷立法、新政、GI 法案與工會運動所矯正，造就了 1940 至 1970 年代收入差距顯著縮小的「大壓縮」時期。

教育體系在其中扮演了核心角色。工業革命催生了公立小學，鐵路時代催生了贈地大學，電氣化推動了高中普及，戰後 GI 法案擴展了高等教育，每一次技術浪潮，都倒逼教育體系升級。

AI 時代的挑戰在於，技術擴散速度已是指數級加快。ChatGPT 發布僅兩個月用戶便破億，遠超此前任何技術的普及速度，這代表勞動市場的調適時間與教育轉型的窗口期，都將比歷史上任何時候更為短暫。

摩根士丹利這份報告的最終結論清晰而坦率：AI 大概率將提升生產力，就業衝擊短期存在但長期可化解，不平等風險高企，制度適配將決定利益分配的走向。