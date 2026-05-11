鉅亨網新聞中心 2026-05-11 13:31

中國國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部近日聯合印發《智能體規範應用與創新發展實施意見》。文件旨在落實「人工智能 +」行動，目標是在 2027 年實現新一代智能終端、智能體等應用普及率超過 70% 的階段性目標。

中國三部門聯合發表新規 推動智能體規範應用與創新發展(圖:shutterstock)

根據《實施意見》，智能體是指具備自主感知、記憶、決策、交互與執行能力的智能系統，是人工智慧產品及服務的重要形態。隨著大模型技術發展，智能體正加速融入生產生活。文件明確指出，智能體發展必須堅持安全可控、規範有序、創新驅動、應用牽引四大原則。

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四大核心舉措

《實施意見》從四個維度體系化推動產業發展：

夯實發展基礎：強化基礎技術研發，完善智能體工具鏈，並建立標準體系以降低研發門檻。

守牢安全底線：將安全、可靠、可信作為底線要求。文件要求明確產品准則，加強行為管控，並構建「既放得活、又管得好」的分類分級治理框架。

強化應用牽引：圍繞科學研究、產業發展、提振消費、民生福祉、社會治理等五大方向，提出 19 個典型應用場景（如智能製造、金融風控、政務服務等），以探索可複製、可推廣的模式。

建設創新生態：培育開源創新力量，搭建產業協作平台，並積極參與國際標準制定與全球生態培育。

專家觀點與未來展望

賽迪研究院鍾新龍主任認為，此文件象徵著中國率先構建起覆蓋智能體全生命周期的發展和治理框架。清華大學薛瀾教授則指出，清晰的政策規則能降低市場不確定性，引導企業將資源集中於符合規範的創新，並為社會規模化應用建立必要的安全信任基礎。