鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 06:00

《紐約時報》上周六 (9 日) 報導指出，日本近期湧現近十年來規模最大的反戰抗議浪潮，「不要戰爭」的吶喊響徹各地，示威群眾強烈反對日相高市早苗試圖推翻日本數十年和平主義路線的政策，要求她立即下台。

報導指出，自去年 10 月上任以來，高市早苗政府加速軍事擴張，包括解除長期武器出口禁令、在西南諸島部署遠程飛彈等。儘管日本多年來逐步調整憲法立場，但其激進舉措引發民眾對戰後和平體制遭根本性破壞的恐慌，抗議者堅決捍衛和平憲法，強調「和平憲法是日本瑰寶」。

‌



值得注意的是，此次抗議浪潮呈現兩大特點；一是參與人數創十年新高，二是世代跨度極大，現場既有經歷過二戰與原子彈攻擊的長者，也有大量二、三十歲的年輕族群。年輕世代透過社群媒體串聯，直言自身未來深受軍國主義復辟威脅，其充滿活力的組織方式成功吸引更多同齡人加入。

《BBC》上周五 (8 日) 也捕捉到東京街頭的震撼一幕。滂沱大雨中，民眾高舉被雨水浸透的「不要戰爭」旗幟堅守陣地。

隨著社會對日本轉型為「能戰國家」的憂慮加劇，這股反戰聲浪正持續升溫。