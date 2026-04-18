鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 17:50

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週六 (18 日) 引述消息人士指出，伊朗尚未同意與美國舉行下一輪談判。

消息人士透露，由於美國總統川普宣布對伊朗持續實施海上封鎖，加上美方在談判中持續提出「過分要求」，且這種立場在近期雙方往返訊息中仍未改變，伊朗方面因此暫時拒絕進入新一輪談判。

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伊朗強調，美方在談判中不得提出過分要求，這是繼續對話的核心條件。否則，伊朗不會浪費時間參與冗長且無實質成果的談判。

該報導指出，伊朗已透過巴基斯坦作為斡旋方，將上述立場轉達給美國官員。

伊朗再鎖荷姆茲海峽

伊朗革命衛隊 (IRGC) 稍早宣布，在美國持續對伊朗港口實施封鎖的情況下，該戰略水道已「回到先前狀態」，並由軍方進行嚴格管理。

IRGC 砲轟，美國「屢次違背承諾」，封鎖伊朗海上運輸的行為如同「海盜行為與海上掠奪」。目前荷姆茲海峽控制權已恢復到「先前的狀態」，除非美國解除對伊朗港口的封鎖，否則該海峽目前處於伊朗武裝部隊的嚴格管理和控制之下。

美伊談判恐破裂

《塔斯尼姆通訊社》引述伊朗官員週六警告，川普虛張聲勢的言論，可能導致談判破裂。

川普週五在暗示將與伊朗舉行第二輪會談時聲稱，伊朗已「同意所有條件」，包括與美方合作移除其濃縮鈾。

川普指出，在達成協議的情況下，無需透過軍事衝突解決問題，並表示相關核材料最終將被運往美國。

此外，川普亦透露，德黑蘭已同意停止支持包括真主黨與哈瑪斯在內的代理組織，進一步釋出降溫訊號。

至於協議進展，川普表示雙方預計於本週末持續會談，美方也將維持對伊朗的封鎖措施，直至協議完成。

針對外媒報導美方可能釋放 200 億美元凍結資產作為交換條件，川普則明確否認，強調美國「不會支付任何費用」，顯示談判條件仍存在分歧。

伊朗外交部發言人發布最新聲明指出，濃縮鈾對伊朗而言如同國土般神聖，在任何情況下都不會轉移，並強調將濃縮鈾送往美國是從未列入的選項。

卡利巴夫同時批評川普相關說法失實，「川普在一小時內發布 7 條聲明，全是假消息」