穆吉塔巴聲明：伊朗海軍準備好讓美國、以色列「嚐到新失敗苦果」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 19:52

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週六 (18 日) 發布伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 最新聲明，稱伊朗海軍已準備就緒，將讓美國與以色列「嚐到新的失敗苦果」。

伊朗最高領袖聲明：伊朗海軍準備讓美國嚐到新失敗苦果 (圖：shutterstock)

自美國與以色列在二月對伊朗發動戰爭以來，穆吉塔巴未曾公開露面。他是在其父親阿里 · 哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 於初期攻擊中喪生後，被選為新任最高領袖。

‌



在透過伊朗國家通訊社發布的新聲明中，穆吉塔巴談到其軍隊如何「挺身對抗美國的邪惡陰謀」。

(圖片：翻攝 tasnimnews)

穆吉塔巴在聲明中指出，伊朗軍隊如今已不再隸屬於過去的巴列維王朝體制，而是「回到人民懷抱」，成為源自民間、服務國家的力量。

他強調，革命後的軍隊在對抗外部勢力與分離主義威脅中發揮關鍵作用，並創下多項戰績。

穆吉塔巴進一步表示：「伊朗軍隊憑藉強大的神聖與人民支持，以及緊密而堅定的隊形，與其他武裝力量的聖戰者並肩作戰，與代表不信 (真主) 與霸權的兩大軍事力量正面對抗 (美國與以色列)，與其正面交鋒，並將他們的弱點與屈辱展現在全世界面前。」

穆吉塔巴指出：「正如其無人機如閃電般打擊美國與猶太復國主義的罪犯，伊朗英勇的海軍也已準備好讓敵人嚐到新的失敗苦果。」

聲明同時提到，當天亦為一位「殉道領袖」誕辰紀念，並讚揚其在伊斯蘭革命初期阻止軍隊遭解散，以及推動軍事能力提升的貢獻。他也特別點名多位歷任軍方將領與殉道者，稱其精神與貢獻將成為軍隊發展的重要典範。

穆吉塔巴指出，未來將持續強化軍隊整體實力，並暗示相關政策與決策可望在近期推出。最後，穆吉塔巴向全體軍人、傷殘軍人及殉道者家屬致意，並強調伊朗軍隊將持續肩負捍衛國家安全的責任。

(圖片：shutterstock)

與此同時，美伊談判進展仍存變數。

伊朗表示，在雙方未就「共同談判框架」達成共識前，不會進入新一輪談判，並強調伊朗不會接受任何違反國際法或損害自身權利的條件。

另有消息人士向伊朗媒體透露，德黑蘭方面尚未同意與華府進行第二輪會談，原因在於美方提出的要求過於嚴苛，目前已透過巴基斯坦作為中介傳達立場。

伊朗也一夕之間收緊對荷姆茲海峽的控制權。

伊朗革命衛隊 (IRGC) 稍早表示，在美國持續對伊朗港口實施封鎖的情況下，該戰略水道已「回到先前狀態」，並由軍方進行嚴格管理。

伊朗亦重申不承認美國對伊朗港口的封鎖措施，強調此類行動「永遠不會被接受」，並指美國無權對其他國家發號施令。

革命衛隊表示，只要伊朗船隻航行安全仍受威脅，荷姆茲海峽將維持目前的管制狀態，並警告若美方違反承諾，將採取相應行動回應。

截稿前，荷姆茲海峽周邊再傳安全事件。英國海事貿易行動局 (UKMTO) 表示，接獲通報指一艘油輪遭兩艘疑似與伊朗革命衛隊相關的砲艇開火攻擊。