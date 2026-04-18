鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 16:39

伊朗一夕之間收緊對荷姆茲海峽的控制權。伊朗革命衛隊 (IRGC) 週六 (18 日) 表示，在美國持續對伊朗港口實施封鎖的情況下，該戰略水道已「回到先前狀態」，並由軍方進行嚴格管理。

伊朗革命衛隊 (IRGC) 砲轟，美國以封鎖為名的行動被視為「海盜行為與海上掠奪」，並強調在美方未恢復伊朗船隻往返航行自由前，荷姆茲海峽將維持高度管控。此舉意味，儘管對外宣稱開放，實際通行仍受限制。

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在安全層面，伊朗軍方同步宣布，已偵破並瓦解多個與美國、以色列及英國有關的間諜網路。

革命衛隊情報部門指出，這些組織涉及情報蒐集、建立聯繫網路以及煽動伊朗內部動盪，行動範圍涵蓋東亞塞拜然省、克爾曼省與馬贊德蘭省，顯示局勢不僅停留在軍事對峙，也延伸至情報戰層面。

國會議長卡利巴夫週五週五就預告，若美國海上封鎖持續，海峽將無法維持開放，未來所有船隻通行須依照指定航道並取得伊朗授權，凸顯伊朗正試圖將海峽管理納入談判籌碼。

卡利巴夫批評，美國總統川普對伊朗的說法「完全是謊言」。

卡利巴夫抨擊道：「川普在一小時內發布 7 條聲明，全是假消息」

卡利巴夫稱：「他們 (美以) 靠這些謊言沒能贏得戰爭，在談判中也肯定一事無成。海峽是開放還是關閉，以及相關的規章制度，都將由實地情況決定，而不是由社群媒體決定。」

此前，伊朗曾表示，荷姆茲海峽將對商業船隻開放，但軍方消息人士則指出，軍用船隻不在開放範圍內，顯示政策存在分層管理。