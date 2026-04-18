鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 20:00

高盛大宗商品研究主管 Daan Struyven 團隊週五 (17 日) 發布報告表示，2026 年布蘭特原油與西德州原油 (WTI) 全年均價預測仍維持在每桶 83 美元與 78 美元。該行核心假設依然是波斯灣原油供應將在 5 月中旬前逐步恢復，但目前相關進展仍在觀察階段，尚未完全實現。

油價週五暴跌，因伊朗宣布荷姆茲海峽全面開放，市場對供應回升的預期升溫。美國西德州原油 (WTI) 期貨週五崩跌近 12%，收在每桶 83.85 美元；布蘭特原油期貨驟降 9%，收在 90.38 美元。

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雖然荷姆茲海峽已宣布開放，但航運活動仍未完全正常化，加上美國對伊朗港口的封鎖仍在，使實際原油流動仍存在限制。

高盛指出，從季走勢來看，油價高點可能出現在 2026 年第二季，布蘭特原油均價約每桶 90 美元、WTI 約 87 美元，之後隨供應逐步回穩，價格可能在下半年回落。

不過，與高盛先前報告相比，該投行對風險結構的評估已出現變化，投資邏輯已變。

過去偏向油價上行的判斷，已調整為「雙向風險」。一方面，若供應中斷時間延長或衝突升溫，油價仍可能上漲；另一方面，若談判進展順利或需求轉弱，油價則面臨下行壓力。

在供給面，高盛下修對波斯灣減產規模的估計，認為實際減產幅度低於先前預期，部分原因在於區域內庫存能力較高，使短期供應衝擊較為緩和。這也意味，即使運輸受阻，其對全球供應的影響可能沒有市場原先預期那麼劇烈。

需求方面，報告指出石油消費出現轉弱跡象，尤其集中在航空燃油與石化原料領域。高油價環境下，消費與生產端均出現調整，進一步壓抑需求表現。部分新興市場亦因價格敏感度較高，承受更大壓力。