逼空行情引爆美股 空頭回補930億美元 高風險資產成最大贏家

鉅亨網新聞中心 2026-04-18 14:00

綜合多家機構數據與市場觀察，近期美股快速反彈背後，正出現一輪典型由「逼空」與量化資金回補所主導的行情。分析指出，大量原本押注市場下跌的空頭部位被迫平倉，形成強勁買盤，成為推動股市上漲的重要動能之一。

（圖：REUTERS/TPG）

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數據方面，S3 Partners 指出，本月以來美股空頭回補規模已達約 930 億美元，同期包括 Russell 3000 Index 與標普 500 指數均上漲超過 9%，顯示回補動能與市場上漲形成明顯共振。分析人士指出，此輪行情不僅來自空頭回補，也與先前機構投資人與量化基金在低點減倉後重新建立多頭部位有關。

市場研究機構指出，目前幾乎所有板塊都出現空頭回補跡象，尤其是在低點建立空頭部位的交易者，被迫在價格反彈過程中迅速回補。隨著市場情緒快速修復，資金明顯回流風險資產，機構投資人透過指數配置加碼，同時量化資金亦重新建立多頭部位，共同推升市場。

風險偏好升溫亦反映在資金流向上。瑞銀數據顯示，一批基本面較弱的股票本週上漲約 9%，微型市值股票整體上漲約 7%，而尚未獲利的科技公司更大漲約 14%，顯示資金正加速流入高風險板塊。

然而，多家機構同時發出警告，認為市場可能出現過度樂觀情緒。有投資機構指出，部分投資人可能將短期快速上漲誤判為「全面買入訊號」，忽視潛在風險與基本面尚未完全改善的現實。

此外，市場內部結構仍顯分化。等權重的標普 500 指數仍低於歷史高點，而 Dow Jones Industrial Average 亦尚未完全收復此前跌幅，顯示本輪上漲主要集中於少數權重股與特定族群，整體市場廣度仍有待改善。