鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 12:00

根據船舶追蹤公司 MarineTraffic 資料，一艘懸掛馬爾他旗幟的郵輪於週五 (17 日) 通過荷姆茲海峽，成為美伊戰爭爆發以來首艘穿越該水道的客輪。

伊朗宣布荷姆茲海峽開放後，美軍對伊朗港口的封鎖仍持著，荷姆茲海峽週五下午交通依然十分緩慢。

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一艘名為星瀚探索號「Celestyal Discovery」的郵輪在停泊約 47 天後，從杜拜啟程前往阿曼馬斯喀特，冒險穿越該海峽，且船上並未載有乘客。

《華爾街日報》報導指出，隨著衝突在 3 月初升溫、伊朗關閉海峽，數千艘船舶一度停滯，其中包括 6 艘未載客的郵輪。

星瀚探索號官網 (圖片：shutterstock)

Celestyal 在波斯灣的另一艘郵輪意鉑奢華郵輪「Journey」截至週五仍停靠在多哈。該公司發言人表示，目前尚未有最新動向。

途易郵輪 (TUI Cruises) 旗下「Mein Schiff 4」與「Mein Schiff 5」兩艘郵輪仍滯留在波斯灣，該公司以安全考量為由，拒絕評論是否將重新調度。其執行長 Wybcke Meier 曾向《Cruise Industry News》表示，相關船隻已做好隨時啟程的準備。

MSC 地中海郵輪則有一艘郵輪仍留在該區域，對於相關詢問暫未回應。

全球航運業對是否恢復通行荷姆茲海峽態度仍趨審慎。

丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 發布聲明指出，公司始終將船員、船舶與客戶貨物的安全列為最高優先。自衝突爆發以來，馬士基持續依據區域安全合作夥伴的建議行動，目前仍被建議避免通過荷姆茲海峽。

公司強調，未來是否調整策略，將取決於對當地最新安全情勢的風險評估結果。

相較之下，德國航運公司赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 對局勢轉變抱持較為正面的態度。該公司發言人表示，海峽重新開放的消息無疑是利多，但目前仍存在若干不確定因素，有望在未來 24 小時內逐步釐清。

發言人進一步指出，包括保險保障範圍、伊朗政府或軍方對航行路線的具體指引，以及船舶離開的優先順序等關鍵問題，都是公司評估是否恢復通行的重要依據。一旦相關細節確認無虞，將力求儘快恢復航行。