鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 15:30

美國中央司令部週五 (17 日) 表示，自週一 (13 日) 對伊朗港口實施海上封鎖以來，已有 21 艘船隻依照美軍指示掉頭返回伊朗，顯示封鎖行動已開始發揮效果。此次措施主要針對試圖進出伊朗港口的船隻，美方強調將持續執行相關限制。

美軍最新聲明表示：「自封鎖開始以來，已有 21 艘船隻依照美軍指示掉頭，返回伊朗。而封鎖行動主要針對試圖進入或離開伊朗港口的船隻」。

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美國總統川普表示，關鍵能源航道荷姆茲海峽已重新開放，但對伊朗港口的封鎖仍將維持，直到雙方達成最終和平協議。

川普透露，美伊相關談判將於週末持續進行，而目前停火協議預計於下週三到期，是否延長仍未明朗。

(圖：shutterstock)

伊朗方面則警告，若美國持續對伊朗港口實施封鎖，荷姆茲海峽將無法維持開放狀態，雙方立場仍顯僵持。

稍早，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 宣布，在以黎停火期間，荷姆茲海峽已對所有商業船隻全面開放，並要求依指定航道通行。此舉被視為全球能源供應鏈帶來短暫喘息。

儘管伊朗對外宣稱荷姆茲海峽已全面開放，但實際航運動態顯示，市場仍處於高度觀望狀態。

該海峽實際航行仍面臨不確定因素，包括通行路線、水雷與保險覆蓋等問題仍待釐清。

德州農工大學海運專家 John-Paul Rodrigue 指出，雖然已有船隻在宣布後嘗試穿越海峽，但「看起來其中許多船隻又折返，因為情勢仍不明朗」，顯示市場對安全風險的疑慮尚未消除。

他直言，目前美伊雙方釋出的資訊相互矛盾，使航運業者難以做出明確判斷。

Rodrigue 指出，包括馬士基在內的主要大型航運業者，預計需等到對伊朗相關攔截措施完全解除後，才會考慮恢復正常通行。

另一方面，以色列與黎巴嫩為期 10 天的停火暫時維持，儘管以色列表明不會撤軍，南黎巴嫩仍出現平民返鄉潮。川普指出，美方已限制以色列對黎巴嫩進行空襲，而伊朗支持的真主黨則表示維持高度戒備。